Prefeito se reuniu nesta sexta-feira (22), com um grupo de comerciantes para tratar das ações restritivas. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/01/2021 18:44



CAMPOS - Ao afirmar que irá manter o compromisso de amplo diálogo com os mais diversos segmentos da economia e desenvolvimento do município, o Prefeito Wladimir Garotinho se reuniu nesta sexta-feira (22), com um grupo de comerciantes para tratar das ações restritivas que vêm sendo realizadas na cidade e a possibilidade de flexibilização para a reabertura do comércio na próxima semana. O encontro aconteceu na sede do Centro Administrativo José Alves de Azevedo – CAJAA, onde também foram recebidos representantes da Associação Comercial de Farol de São Thomé.



O entendimento pela reabertura do comércio, inclusive com antecipação para a segunda-feira (25), só será possível porque Wladimir conseguiu abrir cinco dos 10 leitos UTI Covd-19 ampliados no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCCC), originários um convênio com a Prefeitura de Duque de Caxias. O formato da retomada das atividades será publicado em Diário Oficial do município, após aprovação do Gabinete de Crise Covid-19.



Também participaram das reuniões o Vice-Prefeito Frederico Paes, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Mérida, a chefe da Vigilância Sanitária, Vera Cardoso de Melo, e o subsecretário de Posturas, Jackson Souza.