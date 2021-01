O enfermeiro André Luiz Gomes de Oliveira, do HGG, é vacinado pelo subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção em Saúde, Charbell Kury no dia 19. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/01/2021 09:14





CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, determinou a publicação, em Diário Oficial, que sejam divulgados os nomes, CPF e lotações dos profissionais da saúde já imunizados pela vacina contra a Covid-19 no município.



A solicitação foi feita através de ofício ao secretário de Saúde, Adelsir Barreto, em forma de obediência ao Princípio da Transparência. A medida foi anunciada após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) informar, na manhã desta segunda-feira (25), que vai investigar denúncias de que pessoas estariam furando a fila de prioridades definida pelo Ministério da Saúde para a imunização em Municípios fluminenses.



"Para evitar qualquer questionamento acerca dos beneficiários das primeiras doses da vacina, determinei publicação de todos em Diário Oficial. Nosso compromisso com a transparência e impessoalidade será intocável", disse o Prefeito.



Mais doses - Nesta segunda feira (25) o município recebeu do Governo do Estado uma remessa de 4.640 doses da vacina Oxford/AstraZeneca. A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção em Saúde informa que estas doses serão destinadas aos profissionais que atuam na retaguarda na linha de frente da Covid-19 e estendidas aos idosos institucionalizados a partir da próxima quarta-feira (27). A vacinação ocorrerá nos Asilos Monsenhor Severino, Nossa Senhora do Carmo e Manoel Cartucho.