A vacinação ocorrerá das 8h às 15h no prédio da Sociedade de Clínica Médica de Campos, instalada da Faculdade de Medicina de Campos.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/01/2021 14:11 | Atualizado 30/01/2021 14:11

CAMPOS - A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção em Saúde inicia na próxima segunda-feira (01) a vacinação dos profissionais de saúde que estão afastados sob força de decreto municipal, através do critério de faixa etária acima de 60 anos. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos já encaminhou a lista com os nomes dos profissionais que serão imunizados.

A cobertura vacinal estenderá aos demais profissionais de saúde acima de 60 anos que não são servidores, mas que deverão preencher os seguintes critérios: apresentar a carteira profissional ou identidade com contracheque e comprovar que reside em Campos através de comprovante de residência.



A vacinação ocorrerá das 8h às 15h no prédio da Sociedade de Clínica Médica de Campos, instalada da Faculdade de Medicina de Campos, com entrada pelo portão do estacionamento que possui guarita, pela Rua Voluntários da Pátria, esquina com a Rua Gil de Góis.



Os profissionais deverão obedecer ao seguinte calendário de comparecimento por letra inicial do primeiro nome:



Dia 01/02/2021: das letras “A” até “G”

Dia 02/02/2021: das letras “H” até “M”

Dia 03/02/2021: das letras “N” até “Z”