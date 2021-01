Secretaria de Educação afirmou que não viu condições de reabrir a rede de escolas do município. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 30/01/2021 14:24



CAMPOS - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) divulgou o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021. O início das atividades letivas começará no modelo não presencial a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Serão 208 dias letivos no ano, até o dia 17 de dezembro de 2021, como adiantou o secretário da pasta, professor Marcelo Feres.



“Nossas equipes da Seduct trabalharam com afinco no planejamento do início do ano letivo de modo a estimular a retomada do ritmo de aprendizagem dos nossos estudantes. As boas práticas de ensino não presencial desenvolvidas em nossa rede municipal em 2020 estão sendo avaliadas e serão fortalecidas. A partir das contribuições dos diretores e diretoras das unidades escolares, foram levantadas as demandas prioritárias relacionadas à infraestrutura. A partir de fevereiro, iremos preparar as escolas para que possam receber os alunos futuramente. Uma das decisões importantes para a retomada da aprendizagem no município é a nova estratégia de acesso aos materiais didáticos físicos e digitais, que são um importante suporte de aprendizagem para as aulas não presenciais”, explicou.



Para ele, o início da retomada da aprendizagem demandará algum tempo para que os estudantes voltem a ter ritmo de estudo. “Contamos com o comprometimento e a competência dos profissionais de educação para que possamos iniciar uma nova fase rumo à Educação de qualidade. O modelo de ensino seguirá as orientações da Secretaria Municipal de Saúde para que sejam garantidas condições seguras aos estudantes e profissionais de educação a fim de evitar a contaminação pelo coronavírus", informou.



Os dias letivos da educação infantil e do ensino fundamental em idade própria estão distribuídos em quatro bimestres, e do ensino fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão distribuídos em dois semestres.