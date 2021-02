No último contato feito — às 23h23 da sexta-feira (29) — um dos tripulantes mandou a localização de onde estavam, Farol de São Thomé, em Campos. Foto: Reprodução/Facebook.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/02/2021 12:26 | Atualizado 02/02/2021 12:27



CAMPOS - Cinco tripulantes desapareceram enquanto navegavam em uma lancha em alto mar entre a praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, e São João da Barra, quando voltavam para Fortaleza (onde moram). O grupo viajou ao Rio, em 23 de janeiro, para que um deles, o empresário Ricardo José Kirts, realizasse a compra da embarcação.



O grupo é formado por Ricardo, o também empresário Domingos Sávio, Wilson Martins (pescador), José Cláudio (mecânico) e o comandante da embarcação, que não teve o nome divulgado. O último contato da embarcação com um familiar foi na sexta-feira (29), quando Ricardo relatou à esposa que as condições do mar eram ruins e que roupas e comidas estavam molhadas.

Tatiane Cruz, esposa de Ricardo, revelou que eles tentaram começar a viagem de volta no dia 26. Mas só no dia 28 eles conseguiram prosseguir com a viagem devido a problemas mecânicos, em direção a Vitória (ES), para reabastecer a lancha. Ela disse, também, que, no último contato — às 23h23 da sexta-feira (29) — o marido mandou a localização de onde estavam, Farol de São Thomé, em Campos. “Eu soube pelo clube, Iate Clube Guanabara, que essa ligação que recebeu era deles e disseram assim pra eles: ‘Encheu muito, tá muito temporal, tá muito ruim, vamos ter que abandonar a embarcação’.”, contou Tatiane.

A Marinha do Brasil informou, por meio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1ºDN), que tomou conhecimento, na manhã deste domingo (31/1), do desaparecimento da Embarcação de Esporte e Recreio O Maestro, supostamente na altura de São João da Barra (RJ) e que imediatamente iniciou as buscas.

Esta matéria está em atualização.