Prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes receberam nesta terça-feira (9) o senador Carlos Portinho. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/02/2021 17:56



CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes receberam nesta terça-feira (9) o senador Carlos Portinho, que ouviu diversas demandas de Campos dos Goytacazes, nas áreas da Saúde e da Infraestrutura e já se comprometeu a destinar emendas para as duas pastas.



Para dar mais celeridade ao atendimento das demandas da área de infraestrutura, que envolve melhorias na BR-101 e na BR-356 (que liga Campos ao Porto do Açu), o prefeito anunciou a vinda a Campos nesta quinta-feira (11) do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.



O senador, que antes já se comprometeu com o prefeito em trabalhar em Brasília para liberar emendas no valor de R$ 8,5 milhões em três parcelas para ajudar fazer a recuperação viária do município (asfalto e sinalização), mais uma vez se comprometeu a dedicar novas emendas para duplicar trecho da BR-101 (entre o Trevo do Índio e o Shopping Boulevard) e trecho da BR-356 (parte final da Av. Presidente Kennedy até a saída para o Porto do Açu).



“Eu tinha compromisso com o prefeito Wladimir de priorizar a Saúde, mas devido às condições das vias, também me comprometi a dedicar Emenda para a recuperação viária. Agora recebo pedido de apoio para projetos maiores e, no que for possível, eu vou ajudar, porque Campos é a maior cidade do interior do Estado e uma cidade importante para o Rio de Janeiro”, declarou o senador Carlos Portinho.