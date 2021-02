Nesta quinta-feira (11) foram enviadas ao município, 3.730 doses da vacina Coronavac, que serão destinadas a esse público-alvo. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/02/2021 13:47

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, começa a vacinar na quinta-feira da próxima semana (18), idosos a partir de 90 anos, além de idosos acamados, os que estão em atendimento em home care e os que estão em Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Nesta quinta-feira (11) foram enviadas ao município, 3.730 doses da vacina Coronavac, que serão destinadas a esse público-alvo.



O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde, Charbell Kury, explica que, depois da vacinação dos idosos a partir de 90 anos, a remessa seguinte que chegar a Campos será destinada aos idosos de 80 a 89 anos. Depois será a vez dos idosos com mais de 75 anos e assim sucessivamente, até que todos os idosos do município sejam vacinados, à medida em que a vacina for sendo enviada à cidade.



As pessoas acamadas já podem começar a fazer o agendamento para tomar a vacina, pelos telefones disponíveis pela Secretaria de Saúde: (22) 98179-4664 (22) 98119-2588. A partir daí, uma equipe especializada irá ao endereço fornecido para aplicação da vacina.