Motoristas ficam ilhados após forte chuva em Campos. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/03/2021 21:12 | Atualizado 08/03/2021 21:50

CAMPOS - A forte chuva que caiu no fim da tarde desta segunda-feira (8) alagou vários pontos de Campos dos Goytacazes e dificultou a vida de quem tentava voltar para casa após o dia de trabalho. A área central, o entorno da Ponte Leonel Brizola e até um posto de gasolina no Parque Leopoldina ficaram tomados de água. Carros ficaram debaixo d´água e motoristas precisaram de ajuda para se livrarem da enchente.



O mau tempo deve permanecer no município nesta terça-feira (9). De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a terça será nublada com pancadas de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chover é de 80%, com temperaturas entre 22ºC e 30ºC. Segundo a Defesa Civil do município, não há registro de feridos, nem desabrigados. Assista:

