Vítima havia se casado há 4 meses com o suspeito. Ela deixa três filhos. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/03/2021 18:05 | Atualizado 15/03/2021 18:20



CAMPOS - Uma mulher pulou do carro em movimento na localidade de Ponta da Lama, em Campos dos Goytacazes, para escapar das facadas do próprio marido, mas acabou morrendo, nesta segunda-feira (15). A enfermeira Kissila Gaudad, de 32 anos, foi encontrada na Avenida Nilo Peçanha, no Parque Santo Amaro com perfurações no abdômen e tórax, causadas por oito golpes de faca. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, durante o atendimento, conseguiu informar à equipe que o autor do crime era seu próprio marido e que ele havia evadido do local.

Kissila foi levada ao Hospital Ferreira Machado (HFM), mas não resistiu e morreu. Guilherme Gaudad, marido da vítima, está foragido. Ele havia ido buscar a esposa no trabalho, no bairro onde o crime ocorreu. A polícia realiza buscas para localizá-lo, prendê-lo e tentar entender o que motivou o feminicídio. O carro de Guilherme foi encontrado incendiado nesta tarde na localidade de Travessão de Campos. Kissila e Guillherme haviam se casado há quatro meses.

Ela tinha três filhos do primeiro casamento. Parentes dela disseram que, mesmo não sendo pai biológico dos três filhos de Kissila, Guilherme era carinhoso com as crianças. O casal morava no Parque Prazeres, em Guarus. A Polícia Civil vai recorrer a imagens do circuito de monitoramento de câmeras de residências e comércios do bairro para tentar localizar o criminoso. O feminicídio foi registrado na Delegacia do Centro de Campos dos Goytacazes (134ª DP).



Já o corpo do jovem foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos dos Goytacazes. A principal suspeita é de crime passional, mas só o trabalho de investigação da Polícia Civil poderá confirmar a motivação do crime. Parentes de Kissila divulgaram um vídeo nas redes sociais, gravado pela prima dela em frente ao IML de Campos, pedindo para que as pessoas compartilhem a foto do suspeito do crime.

De acordo com pessoas próximas a Guilherme, essa não foi a primeira vez que ele agrediu uma mulher. Há cerca de cinco anos, ele violentou uma ex-noiva. Em seguida, Guilherme teria iniciado outro relacionamento. Desta vez, teria ido morar junto com a mulher. Não demorou muito para que ele desse início as agressões. Ainda de acordo com pessoas próximas do criminoso, a penúltima de Gulherme foi agredida duas vezes e, em uma delas, a vítima teve o rosto desfigurado pelo autor.



Guilherme trabalhava com informática, se dizia profissional de Tecnologia da Informação. Por sempre ter tido um ciúme doentio, costumava a rastrear todos os passos das ex-namoradas e ex-companheiras nas redes sociais e nos celulares.