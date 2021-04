Exames comprovaram que um "objeto contundente" foi inserido no ânus da bebê. Foto ilustrativa.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/04/2021 12:28

CAMPOS - Uma bebê de 11 meses foi abusada sexualmente em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A informação foi passada pela madrinha da criança à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) neste domingo (11).

De acordo com os policiais, a madrinha da criança foi quem identificou lesão no ânus da menina, que foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarus. Ao ser questionada, a mãe disse não saber quem cometeu o ato. A família é moradora do Parque Santa Rosa, em Guarus.

Na UPA, profissionais que atenderam a menina contaram à polícia que a bebê chegou à unidade com a parte íntima vermelha, porém, sem saberem precisar a causa. A menina, então, foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) no município, onde passou por exames, que comprovaram que um "objeto contundente" foi inserido no ânus da bebê.



Do IML, mãe e madrinha da criança foram levadas para a DEAM, onde prestaram esclarecimentos. A polícia informou que investiga o caso. A mãe da criança deve ser ouvida como suspeita. Até o momento, ninguém foi preso.