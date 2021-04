Prefeito afirmou que ocorrem centenas de denúncias todas as noites e que é impossível a fiscalização atuar em todos os lugares. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/04/2021 18:45

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (11), que mostra uma grande aglomeração em uma rua da cidade com uma legenda de desabafo. O vídeo teria sido gravado dentro de um condomínio residencial. (Veja vídeo ao final do texto).



“Esse é o retrato fiel de quem não se importa com a vida e nem com as consequências de possíveis novas restrições! Depois é só jogar a culpa no poder público que tá tudo certo! ‘Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.’ (Lc 23, 34)”, escreveu o prefeito ao compartilhar as imagens. Muitas pessoas comentaram cobrando ação da fiscalização. Em resposta aos internautas, Wladimir afirmou que são centenas de denúncias todas as noites e que é impossível a fiscalização atuar em todos os lugares.

Procurada para comentar sobre o caso, a Prefeitura de Campos lamentou, por meio de uma nota, pela situação. “É lamentável que muitos ainda não tenham entendido a gravidade do momento e continuem colocando suas vidas e a vida de toda a população em risco. A Covid vem levando a óbito 10 pessoas por dia e o número de internações continua crescendo. A Postura Municipal, a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil Municipal (GCM) continuam nas ruas fiscalizando, mas sem a colaboração do cidadão se torna impossível”, informou a nota.



A prefeitura informou ainda que, neste caso citado, os órgãos municipais não foram acionados. “O comandante da GCM, Carlos Augusto Leão, explica que já fez contato com o subsecretário de Posturas, Jackson Souza, e que os agentes estão tomando providências sobre essas denúncias e irão fiscalizar os locais que estão sendo denunciados. Assim que confirmada aglomeração, o condomínio e o síndico serão autuados e multados”.

Diante da cobrança por mais fiscalização, a Polícia Militar informou que tem agido para coibir estes casos, mas que depende de denúncias para tomar ciência de aglomerações em locais privados. “A população pode ligar para o 190 e acionar a PM, que vamos ao local. É importante frisar que a polícia tem feito esforços para acabar com todas as aglomerações que possam ocorrer, só que dentro de um condomínio a polícia não faz fiscalização, então é preciso que as pessoas denunciem”, pediu o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa.



As denúncias para a Polícia Militar podem ser feitas por meio do número 190. Já para a Prefeitura de Campos, denúncias, reclamações e informações podem ser feitas para a Subsecretaria de Posturas, pelo número (22) 98168 3645 ou para a Vigilância Sanitária pelo (22) 99868-0244.