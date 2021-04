Estelionatário foi preso em casa no bairro Jóquei, após uma operação de inteligência da 134ª DP. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 27/04/2021 21:02 | Atualizado 27/04/2021 21:04

CAMPOS - Um homem que ofereceu doses da vacina contra a Covid-19 a uma rede de pessoas pelo aplicativo WhatsApp ,em Campos dos Goytacazes, foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (27). Segundo o delegado titular da 134ª Delegacia Policial (134ª DP), Dr. Ronaldo Cavalcante, o investigado, Janeilton da Cruz Barroso Heitor, de 26 anos, se passava por médico e dizia ter um lote de doses do imunizante, vendidas a R$ 450 cada uma - mas que jamais seriam entregues.

Em áudios enviados para vítimas, “Dr Heitor”, como o criminoso se intitulava, afirmava que o lote teria sobrado no mercado, possibilitando a compra por ele. A delegacia ainda não sabe quantas pessoas chegaram a pagar pela vacina. Janeilton foi preso em sua residência no bairro Jóquei, mas antes tentou fugir da polícia pulando do terceiro andar do apartamento onde mora. Por conta da queda, ele acabou fraturando o pé e foi levado para o Hospital Ferreira Machado (HFM), onde passou por cirurgia e ficou preso sob a custódia de policiais.

“Recebemos uma denúncia sobre o caso e de que as negociações aconteciam em grupo de Whatsapp. Através dessas informações, o serviço de inteligência entrou em ação e a investigação começou a ser realizada. O esquema fantasma, uma vez que ele negociava a vacina sem conter o produto. Os agentes conseguiram identificar a titular da linha, a sogra do suspeito, que informava sobre os valores das vacinas no grupo de aplicativo”, detalhou o delegado.



Em outro trecho dos áudios, Janeilton disse a uma das vítimas que trabalhava no almoxarifado do HFM. O criminoso utilizava dados da pandemia para assustar os possíveis compradores e chegou a falar em “promoção”. “A verdade é que a vacina chegar até menores de 50 anos vai demorar...esse lote caiu no mercado por um acaso, sabe como está a situação, uma dica que eu daria para a senhora, só hoje eu entreguei 50, eu faço uma promoção boa para a senhora. A gente sabe que é proibido vender, mas é para ajudar, para prevenir nossa família. Tem muita gente morrendo, muita gente da área da saúde está morrendo, mas a imprensa não está mostrando”, disse o estelionatário.

O falso médico foi indiciado por estelionato e será encaminhado ao sistema penitenciário após ter alta do hospital. Ouça os áudios abaixo: