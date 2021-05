Gabriela Medeiros, de 19 anos, contou em depoimento que sofria agressões e já chegou a se separar do homem, mas reatou o relacionamento no último sábado (1º). Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/05/2021 17:27 | Atualizado 03/05/2021 17:28

CAMPOS - Uma jovem de 19 anos matou o companheiro com três facadas após sofrer agressões dentro do apartamento onde moravam, no bairro Parque São Caetano, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (3). A vítima, identificada como José Maurício Pinto Dias, de 22 anos, morreu no local.



De acordo com a Polícia Civil, em sede policial, a estudante de Direito Gabriela Medeiros, contou em depoimento que sofria agressões e já chegou a se separar do homem, mas reatou o relacionamento no último sábado (1º). Exames realizados na mulher constataram que ela tinha lesões no pescoço, com marcas de estrangulamento.



Segundo a polícia, Gabriela disse ainda que, nesta madrugada, o homem teria ingerido bebida alcóolica e usado drogas e ficou agressivo. A universitária afirmou também que o companheiro arremessou copos e pratos em sua direção durante a discussão desta madrugada. Quando o homem tentou estrangulá-la, ela pegou uma faca e acabou o atingindo no pescoço, peito e abdômen.



A mulher foi encaminhada pela Polícia Militar ao Hospital Ferreira Machado para atendimento e em seguida foi levada para a 134ª Delegacia Policial (134ª DP) para prestar depoimento. Ela não ficou presa e o caso foi registrado como homicídio provocado em legítima defesa.