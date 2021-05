Um dos presos chegando na delegacia de Guarus. Foto: JTV.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/05/2021 17:49 | Atualizado 03/05/2021 17:52



CAMPOS - A Polícia Militar (PM) frustrou um assalto a residência, na tarde desta segunda-feira (3) e prendeu dois suspeitos do crime, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A professora Tatiana Barreto e a filha de 8 anos foram rendidas pelos criminosos, na avenida Francisco Lamego (Beira-Rio), no Jardim Carioca, em Guarus. A menina ainda pediu para os homens abaixarem a arma durante o crime e foi atendida.



“Dois rapazes pularam o muro, entraram na minha casa e logo disseram que não iriam fazer nada comigo, mas queriam roubar objetos. Entreguei meu celular, mas eles me pegaram e me levaram para a casa da minha avó que fica ao lado, foi quando a polícia chegou. Antes disso, minha filha pediu para eles abaixarem a arma e eles abaixaram”, contou Tatiana.

Publicidade



De acordo com policiais da 146ª Delegacia Policial (146ª DP), vizinhos perceberam uma movimentação estranha na casa e chamaram a Polícia Militar. Com a chegada da PM, um dos suspeitos se rendeu, jogando a arma no chão. O revólver foi apreendido e o segundo suspeito também acabou preso. Segundo Tatiana, os suspeitos teriam contado a polícia que estavam monitorando a casa há pelo menos dois meses e que o alvo do assalto seria a residência da avó dela.



Os suspeitos prestam depoimento na 146ª DP e em seguida transferidos para a casa de Custódia.