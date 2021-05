Bandidos foram presos em flagrante dentro da instituição e levados para a 134ª Delegacia Policial (134ª DP). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/05/2021 18:25 | Atualizado 05/05/2021 18:25

CAMPOS - Dois criminosos, que ainda não tiveram os nomes divulgados, roubaram uma motorista na avenida 28 de Março, em Campos dos Goytacazes, e fugiram de uma perseguição da Polícia Militar invadindo o Asilo do Carmo, no início da tarde desta quarta-feira (5).

Apesar do susto, funcionários e assistidos do Asilo passam bem assim como a motorista que teve que dirigir o carro por alguns minutos sob a mira de uma arma que foi apreendida pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, os bandidos foram presos em flagrante dentro da instituição e levados para a 134ª Delegacia Policial (134ª DP).

Publicidade

Um deles foi preso ao tentar pular o muro e o outro dentro da casa de bombas da instituição. Outros motoristas presenciaram o crime e acionaram à polícia. A suspeita é de que os criminosos tenham tentado assaltar a motorista. Eles, porém, acabaram ficando nervosos e entraram no carro, a fazendo refém por alguns minutos. A vítima e o veículo foram abandonados durante a fuga dos criminosos.