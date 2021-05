Uma inspeção foi realizada nesta quarta-feira nas dependências do espaço, contando com a presença do prefeito Wladimir Garotinho. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/05/2021 20:05 | Atualizado 06/05/2021 20:06

CAMPOS - Nesta quarta-feira (5), mais uma inspeção foi realizada nas instalações do Restaurante do Povo Romilton Bárbara, que será reinaugurado nesta sexta-feira (7) às 10h. O prefeito Wladimir Garotinho participou da visita técnica ao espaço que, na solenidade de abertura, contará com a presença do Governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e dos ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho, entre outras autoridades.

A parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campos possibilitará a oferta de 1.500 refeições gratuitas a partir do Programa RJ Alimenta. Neste primeiro momento serão distribuídas quentinhas, além do café da manhã e também jantar.

Publicidade

O espaço foi todo adaptado, respeitando todos os protocolos e recomendações de segurança e prevenção da COVID-19, como por exemplo, a colocação de placas de acrílico nas mesas. A reforma do restaurante contou com o apoio da Rede SuperBom e da Concessionária Águas do Paraíba, através do Programa “Amigo da Cidade”, atendendo ao chamamento público descrito no Decreto 38/2021.

Buscando prestar serviços socioassistenciais ao público atendido pelo RJ Alimenta, a Prefeitura de Campos montou uma equipe de educadores sociais para realizar abordagem e atendimento aos usuários, visando identificar demandas e encaminhá-las à rede de proteção social do município.

Publicidade

Estiveram na inspeção o Secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho; a chefe da Vigilância Sanitária (Visa), Vera Cardoso de Mello; o subsecretário de Posturas, Jackson Souza; o subsecretário de Segurança Pública, Marcos Moreira; o presidente e o vice do IMTT, Nelson Godá e David Alcântara; e o assessor especial do Prefeito, Eduardo Azevedo.