Pelo menos, 150 mães foram acolhidas no café da manhã especial. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/05/2021 12:03 | Atualizado 10/05/2021 12:05

CAMPOS - A direção do Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes, promoveu neste domingo (9), Dia das Mães, um café da manhã especial para as mamães plantonistas. Para recebê-las, o refeitório da unidade hospitalar ganhou uma decoração temática e as mesas foram tomadas por sanduiches, bolos, frutas e outros quitutes que contribuíram para o sucesso do momento de confraternização entre as profissionais que, diariamente, independente da data, se dedicam a salvar vidas.



Para o diretor administrativo do HFM, Gilberto Nunes, o momento é de reconhecimento. “O ato de cuidar com amor é uma missão que as mães conhecem bem e aqui no HFM temos mulheres, mães e ao mesmo tempo guerreiras que desempenham estas funções com maestria. O mínimo que podemos fazer é oferecer uma manhã especial para todas”, afirmou.

O superintendente do HFM, Arthur Borges, também exaltou o empenho das profissionais. “O HFM, nesta data, parabeniza todas as mães. Verdadeiras guerreiras que lutam pela sua família, trabalhando sempre em prol da união e do amor”, ressaltou.

Pelo menos, 150 mães foram acolhidas no café da manhã especial, dentre elas a psicóloga, Vânia Tatagiba, que registrou seu agradecimento no Instagram e a assistente social, Raquel Silva de Campos, que também aprovou a ideia. “Achei maravilhosa essa homenagem a essas mães guerreiras que trabalham aqui no HFM. Em tempos de pandemia, onde ficamos na linha de frente, é mais que merecida essa homenagem, principalmente, nessa data especial, onde estamos longe dos nossos filhos. Parabéns a Direção do HFM por essa iniciativa”, comemorou Raquel.