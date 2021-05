Fica suspensa, na quarta-feira (12), a aplicação da vacina AstraZeneca, que retorna na quinta (13), para as mulheres de 57 anos ou mais. Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/05/2021 14:29 | Atualizado 11/05/2021 14:32

CAMPOS - A secretaria municipal de Saúde de Campos aplica nesta quarta-feira (12) segunda dose da vacina CoronaVac em idosos e profissionais de saúde que fizeram cadastro pelo WhatsApp e nos postos de vacinação. Uma listagem nominal será divulgada nesta terça, no site da Prefeitura nesta, informando quem será imunizado e os locais de vacinação, considerando o período de aplicação da primeira dose da vacina.



Com isso, fica suspensa, na quarta-feira (12), a aplicação da vacina AstraZeneca, que retorna na quinta (13), para as mulheres de 57 anos ou mais. As doses das vacinas serão distribuídas em todas as unidades de saúde abaixo relacionadas:

POSTOS DE VACINAÇÃO



Drive-thru Uenf

Drive-thru Guarus Plaza

Drive-thru Instituto Federal Fluminense (IFF/Centro)

Drive Shopping Boulevard

UBS Poço Gordo

UBS Parque Prazeres

Creche Esplanada

UBS Penha

Fundação Municipal de Esportes

Escola Pequeno Frederico (Ururaí)

Clube da Terceira Idade

ESF Lagamar (Farol)

ESF Morangaba

UBS Tocos

UBS Conselheiro Josino

UBSF Ponta da Lama

UBS Santa Maria

UBSF IPS

ESF Santa Helena

UBS Parque Eldorado

UPH de Travessão

UPH Morro do Coco

UBS Custodópolis

UBSF Aldeia

UBSF Santa Cruz

UBSF Lagoa de Cima

Patronato São José

IFF/Guarus

UBS Parque Imperial

Prédio anexo ao Hospital Plantadores de Cana (HPC)