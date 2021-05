A entrega ao secretário de Saúde, Adelsir Barreto, e ao subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, ocorreu nesta quinta-feira (13). Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/05/2021 16:18 | Atualizado 13/05/2021 16:20

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde recebeu a doação de um gerador, dois freezers, caixas e bolsas térmicas, gelo reutilizável e caixas organizadoras feita pelo Comitê de Ações Humanitárias do Porto do Açu, através do Movimento Unidos Pela Vacina. A entrega ao secretário de Saúde, Adelsir Barreto, e ao subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, ocorreu nesta quinta-feira (13). Na ocasião, a pasta também recebeu a cessão de um veículo, modelo van, e um motorista, para auxiliar na logística das campanhas de vacinação contra a Covd-19 e gripe que estão em andamento no município.



O secretário destacou a importância da doação nesse momento pandêmico que o município vem atravessando, ressaltando que esta é uma grande conquista. “Quero agradecer ao Grupo Mulheres do Brasil, através da Ariane Dadidovich, que foi quem capitaneou esse projeto e essa conquista conosco. É realmente um momento muito importante para nós, de reconhecimento do desprendimento dessas empresas que estão sediadas na nossa região em busca de lucro, de desenvolvimento econômico, mas que estão comprometidas também com a assistência à população, com assistência social, fazendo esse ato de doação de itens de suma importância para nós e que vai, realmente, trazer garantias, dar sustentabilidade, segurança para conduzirmos essa estrutura de saúde, especialmente no que se refere à vacina”, destacou.

O Comitê de Ações Humanitárias do Porto do Açu é composto pelas empresas Porto do Açu Operações, Açu Petróleo, Ferroport e GNA (Gás Natural Açu), e aderiu ao Movimento Unidos Pela Vacina para apoiar a vacinação no Norte Fluminense. O diretor de Administração Portuária do Porto do Açu, Vinícius Patel, falou sobre as doações.

“A gente segue com ações de suporte ainda da linha de frente, pois a gente sabe que o momento exige, mas já passamos por um novo momento que é, justamente, da vacinação, então junto com o Movimento Unidos pela Vacina, o Comitê de Ações Humanitárias do Porto do Açu fez um movimento importantíssimo para região de Campos com suporte na estrutura volante de vacinação, ou seja, equipes que vão poder se deslocar àqueles que não conseguem ir aos postos de vacinação, com uma série de equipamentos que são muito relevantes e que ficarão à disposição não só neste momento, como na sequência para outras finalidades no município”, disse Vinícius.



Barreto explicou que os equipamentos são de extrema importância, pois a atual gestão encontrou a estrutura bastante sucateada, inclusive, o freezer emprestado pela Secretaria de Educação. Outro item que estava emprestado é o gerador. “Estamos recebendo um gerador que vai ficar definitivamente para a estrutura da Secretaria de Saúde. A chegada dos equipamentos e da van dará mais conforto e mais garantia de que vamos cumprir nosso planejamento”, declarou o secretário.