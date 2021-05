O anúncio foi recebido com bastante entusiasmo pela Secretaria de Saúde que já havia sinalizado ter estrutura para receber a vacina. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/05/2021 15:26 | Atualizado 20/05/2021 15:27

CAMPOS - Campos dos Goytacazes vai receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19. A informação foi confirmada após pactuação entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), ficando definido que o lote de 57.330 doses enviado pelo Ministério da Saúde ao Estado será distribuído para municípios com população acima de 150 mil habitantes.

A distribuição da vacina da Pfizer ao município está prevista para a próxima semana, em data ainda a ser confirmada pela SES. O anúncio foi recebido com bastante entusiasmo pela Secretaria de Saúde que já havia sinalizado ter estrutura para receber a vacina, através da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), que dispõe dos chamados “super freezers”, uma vez que o armazenamento deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias.

“Vemos com bons olhos a chegada da vacina da Pfizer, uma vez que é uma das vacinas com maior taxa de eficácia do mundo. Uma vacina extremamente segura em especial para gestantes. A chegada dela vai reposicionar nossa política de vacinação, uma vez que ela vai ocupar um nicho de vacinação específico”, declarou o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury.

O subsecretário explica, ainda, que nesse primeiro momento a vacina da Phizer não será usada para vacinação da população geral, mas sim grupos específicos, entre eles, grávidas e outros mais suscetíveis, cuja estratégia de imunização será divulgada assim que o município receber a vacina.

Além da complexidade da conservação, Charbell Kury explica que a vacina da Pfizer tem outra particularidade. “É uma vacina que precisa ser diluída. Ela não vem pronta para ser usada igual às outras. Precisa de soro fisiológico para diluir e, assim que for montada, precisa logo ser aplicada. Outro detalhe é que ela precisa de uma cadeia de frios específica que garanta a maior validade da vacina”, explica o subsecretário.

Diante das particularidades de armazenamento e na aplicação da vacina, a UENF já cedeu o freezer com temperatura -80ºC e também uma sala, que está aos cuidados da chefe de Vigilância Sanitária e professora da UENF, Vera Cardoso de Mello, que será usada pela Secretaria de Saúde. A conservação nesse freezer permite que a vacina dure seis meses, ao passo que se a gente guardar na geladeira comum de 2 a 8 graus teríamos que usá-la em cinco dias. “A estrutura da UENF nos permite com calma desenhar a política de aplicação da vacina e fazer com parcimônia e com tranquilidade dentro dos grupos prioritários que a gestão vai decidir” completou Charbell.