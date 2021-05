A solenidade contou com diversas autoridades, entre elas o secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski, que frisou a importância da parceria entre os poderes e a sociedade. Foto: Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/05/2021 18:15 | Atualizado 20/05/2021 18:16

CAMPOS - O Prefeito Wladimir Garotinho participou nesta quinta-feira (20) da reinauguração da 146ª Delegacia de Polícia de Guarus. A solenidade reuniu autoridades como o secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski; o delegado Geraldo Rangel, diretor do 6º Departamento de Polícia de Área; delegado titular da 146ª DP, Pedro Emílio Braga; o Juiz do Trabalho Claudio Victor de Castro Freitas; e o procurador do Ministério Público do Trabalho, Rogério de Almeida.

A reforma foi possível após a união entre o Governo do Estado, Prefeitura de Campos, Ministério Público, Justiça do Trabalho e a sociedade civil organizada. Com os recursos, foi possível realizar uma ampla reforma do prédio, desde o aspecto estrutural, bem como com aquisição de todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento da unidade. A delegacia não passava por investimentos desde que foi inaugurada, há 16 anos.

O Prefeito Wladimir destacou a necessidade de manter as parcerias. “Precisamos valorizar a integração e a parceria. Vivemos um momento difícil no ponto de vista econômico e financeiro, toda cidade vive, o Estado do Rio de Janeiro vive, o Brasil vive. Somente com integração e parceria a gente vai poder superar as dificuldades. Dessa forma é possível oferecer uma estrutura melhor para os profissionais trabalharem, além de continuar oferecendo pessoal de apoio, para que os números positivos possam cada vez mais aparecer e a população sentir mais segurança. Somente com parceria vamos poder oferecer uma estrutura melhor para Campos”.

O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, também ressaltou a importância da parceria entre os poderes e a sociedade. “É muito prazeroso a gente chegar numa cidade do interior e ver essa integração, entre a Justiça do Trabalho, Secretaria de Polícia Civil e a Prefeitura para a construção de uma delegacia moderna, para atender melhor a população, dar maior condições de trabalho ao policial e trazer segurança para comunidade local. O resultado desta integração é o que mais me marca aqui nesta reinauguração”, destacou.

O delegado Pedro Emílio Braga, titular da 146ª DP, disse que a parceria com o município, o judiciário e principalmente a sociedade civil é uma forma de dar mais condições de trabalho a equipe da sede policial e, consequentemente, garantir ao público o melhor atendimento.