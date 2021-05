Prefeitura de Campos divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (21) duas portarias da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/05/2021 18:11 | Atualizado 21/05/2021 18:12

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (21) duas portarias da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) que orientam a atuação dos professores e profissionais da Educação em relação ao Ensino Híbrido no sistema municipal de ensino.

A Portaria Seduct nº 0020/2021, que já entrou em vigor, dispõe sobre a utilização e disponibilização do Manual Operacional do Ensino Híbrido.



Segundo a portaria, para aderir ao Modelo de Ensino Híbrido, será necessário baixar e preencher um formulário (aqui), e enviá-lo preenchido e assinado para o e-mail: Segundo a portaria, para aderir ao Modelo de Ensino Híbrido, será necessário baixar e preencher um formulário (aqui), e enviá-lo preenchido e assinado para o e-mail: [email protected] . Já o Manual Operacional de Ensino Híbrido na Pandemia está disponível no site do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE) aqui.

Publicidade



O Diário Oficial traz ainda a Portaria nº 0021/2021 que regulamenta a atuação do professor no modelo não presencial e/ ou híbrido para efeito de gratificação por regência de turma e aponta formas de trabalho e interação com os alunos e respectivas famílias.



Entre as orientações para os professores estão: criação de grupos de Whatsapp com alunos da turma para envio de atividades e interação, página da turma no Facebook, conta no YouTube para a unidade escolar; plantão na unidade escolar para atendimento aos alunos e pais e tutoria com hora marcada, utilização do WhatsApp business quando o professor não optar por WhatsApp ou Telegram pessoal; cumprimento de horários fixos de aulas, respeitando a carga horária semanal, entre outras orientações.

Publicidade



A Portaria nº 0021/2021 traz ainda orientações para o ensino infantil, que incluem brincadeiras e atividades lúdicas com a participação dos responsáveis. O artigo 6º da mesma portaria indica que os docentes que não possuírem meios próprios de acesso à internet devem preencher um formulário e terão acesso ao laboratório de informática de sua unidade escolar ou de outra unidade e terão prioridade no trabalho presencial na escola, com todas as medidas de segurança sanitária que o momento exigir e respeitando o decreto vigente.