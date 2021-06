Foram disponibilizadas 100 vagas, inicialmente. - Foto: Divulgação.

Foram disponibilizadas 100 vagas, inicialmente.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 22:15 | Atualizado 11/06/2021 22:15

CAMPOS - A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, abriu novas inscrições para o projeto “Quando quem ama SE CUIDA”, voltado à promoção da saúde mental dos profissionais da rede municipal de ensino. O projeto vai acontecer de forma virtual, por meio de workshop em plataforma digital, com início na próxima quinta-feira (17). De acordo com o secretário da pasta, professor Marcelo Feres, as vagas serão destinadas, desta vez, para os profissionais que atuarão na primeira fase do Ensino Híbrido Seguro.

As inscrições devem ser feitas até terça-feira (15). “Foram disponibilizadas 100 vagas, inicialmente. Serão quatro encontros virtuais, de 3 horas cada, uma vez por semana. Os workshops serão oferecidos no turno da tarde. Emitiremos certificado de 12h de participação”, afirmou o secretário, lembrando que o objetivo é colaborar para a construção de sujeitos sociais que assumam o protagonismo de sua saúde e de suas vidas, por meio da articulação entre a Educação e a Saúde.

Segundo a Coordenadora do PSE, Catia Mello, o projeto é desenvolvido pelas psicólogas do PSE, Silvia Nascimento e Pâmela Nogueira. “Esse é um desafio que atinge todo o território nacional e, particularmente, o nosso município, onde houve aumento no acesso às redes de saúde mental durante a pandemia. Por isso, as ações propostas pela Psicologia do PSE contemplam a promoção de Saúde, na perspectiva psicológica de caráter preventivo”, explicou.

Segundo Silvia, esta nova realidade impactou consideravelmente a vida de toda comunidade escolar: crianças, adolescentes, professores, gestores e demais profissionais da educação. “As escolas, que são espaços promotores de saúde, foram fechadas como medida de contenção aos riscos de proliferação da doença e o ensino à distância, alternativa encontrada, ainda se mostra exclusivo. O workshop vai abordar temas relacionados à saúde mental, promoção da alimentação saudável, comunicação eficaz e reeducação postural no ambiente de trabalho”, disse.

Pâmela Nogueira acrescenta que a proposta abordará, de forma dinâmica e acolhedora, atividades práticas e reflexivas sobre o autocuidado diante dos desafios da vida. “Queremos que os envolvidos tenham momentos para cuidar de si e olhar para a própria saúde mental e emocional e, desta forma, poder estar pleno em sua ação”, acrescentou.