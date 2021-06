Drogas apreendidas durante operação na comunidade das Casinhas, em Campos. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Drogas apreendidas durante operação na comunidade das Casinhas, em Campos. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 12:04 | Atualizado 16/06/2021 12:04

CAMPOS - A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de uma farta quantidade de drogas, no fim da noite desta terça-feira (15), no bairro Penha, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2), após o levantamento de informações privilegiadas dando conta de que um terreno, na Rua Oito, estava sendo utilizado para guardar entorpecentes.

Durante incursão à uma comunidade conhecida como "Casinhas Populares", militares efetuaram buscas e encontraram: quatro tabletes de maconha; 64 buchas da mesma droga, 100 pinos e 250 sacolés de cocaína. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia Policial (134ª DP). O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.