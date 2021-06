Associação Comercial e Industrial de Campos lança Campanha do Agasalho. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

CAMPOS - O inverno começa oficialmente nesta segunda-feira (21) e pensando mais uma vez na vida das pessoas que vivem em situação de rua e nas entidades de atendimento aos idosos, a Associação Comercial e Industrial de Campos- ACIC-, lança a Campanha do Agasalho.



Para ajudar basta doar cobertores, casacos, mantas, edredons, meias, roupas femininas, masculinas e infantil, toucas e outros itens que, estejam em bom estado, para aquecer as pessoas que precisam.

As doações poderão ser feitas na sede da ACIC, que fica no 16° andar do Prédio Ninho das Águias, situado na Praça São Salvador, 41, Centro, de segunda a sexta-feira das 8 às 17h.

De acordo com o presidente da ACIC, Leonardo Castro de Abreu, este ano, devido a pandemia da Covid-19, a expectativa é de que aumentou o número de pessoas que precisam de cada um de nós. “Nossa ideia é sensibilizar um número maior de voluntários que possam doar esperança e amenizar o frio dos mais necessitados. Nos últimos anos da Campanha do Agasalho, doamos a entidades como Asilo do Carmo" finalizou Leonardo.