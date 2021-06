A vacinação será a partir desta terça-feira, das 9h às 15h, e através de distribuição de senha. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 20:23 | Atualizado 21/06/2021 20:27

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, baixou a faixa etária das gestantes e incluiu as puérperas (até 45 dias após o parto) sem comorbidades na vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (22) recebem a primeira dose da CoronaVac as grávidas e puérperas com 30 anos ou mais. Também está mantida a aplicação da 1ª e 2ª doses da CoronaVac para as grávidas de alto riso e puérperas com comorbidades.

A vacinação será através de distribuição de senha e acontecerá das 9h às 15h. “Neste primeiro momento iniciamos a vacina para as gestantes sem comorbidades. E, assim que chegar novas doses do imunizante, ampliaremos para as puérperas e lactantes também sem comorbidades”, explica o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro.



Para receber a vacina, as gestantes sem comorbidades devem apresentar um encaminhamento do médico obstetra com quem faz o acompanhamento de rotina solicitando a vacina, a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão pré-natal.



As puérperas sem comorbidades não precisam de encaminhamento ou laudo, mas a vacinação está condicionada a apresentação dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência.



As gestantes e puérperas com comorbidades com idade acima de 18 anos, que já estão sendo imunizadas desde o mês de maio, também devem comparecer aos locais de vacinação para fazer a 1ª e 2ª dose. A aplicação da 1ª dose será mediante apresentação de um laudo do médico com quem faz o acompanhamento de rotina, a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão pré-natal.



Para receber 2ª dose da vacina, esse grupo deve apresentar a carteira de identidade, CPF, cartão pré-natal e o comprovante da 1ª dose. A nota técnica do Ministério da Saúde orienta que a gestante que tomou a 1ª dose da AstraZeneca deve dar à luz, esperar passar os 45 dias de puerpério para tomar a 2ª dose do mesmo imunizante. Já as puérperas pedem ser observado o intervalo de 4 a 12 semanas e também tomar a segunda dose.



LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Prédio Anexo ao Hospital Planadores de Cana (antigo CRDI)

Centro de Referência e Tratamento da Mulher (CRTM)

Drive Guarus Plaza Shopping