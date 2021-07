O apartamento ficou revirado e coberto de sangue da vítima. - Divulgação.

Publicado 17/07/2021 10:55 | Atualizado 17/07/2021 10:58

CAMPOS - A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está à procura de um homem que foi flagrado dando socos no rosto de sua mulher durante uma discussão dentro do apartamento do casal. O acusado é o marido da vítima, o ex-candidato a vereador pelo PDT, Thiago Lima de Seixas, de 40 anos. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), em um condomínio na Avenida Presidente Vargas, no bairro Pecuária.



Policiais militares foram acionados para o local após denúncias de violência doméstica. Uma funcionária levou os agentes até o apartamento da vítima. Ao entrarem, os militares encontraram a mulher de 43 anos machucada e a casa toda revirada. O agressor fugiu antes da chegada da PM.



Em depoimento, a vítima contou que quando chegou no apartamento, encontrou o marido retirando alguns móveis do local e uma máquina de lavar. Ela teria impedido o ato do e uma discussão se iniciou.



Em determinado momento da briga, o homem deu um soco na cabeça da mulher, segundo a vítima. Depois disso, ele teria agarrado os braços da mulher e tentado tirá-la a força de sua frente para seguir na retirada dos móveis.



A discussão continuou e o ex-candidato começou a quebrar eletrodomésticos da casa e arremessado uma televisão em direção a mulher, que para se defender, colocou as mãos na frente. A motivação para a discussão e agressão teria sido a descoberta de uma traição do homem.



O apartamento ficou revirado e coberto de sangue da vítima, que foi socorrida para Hospital Ferreira Machado (HFM) e posteriormente para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado. Thiago está sendo procurado pela polícia.