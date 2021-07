Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Manoel Carola, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade. - Foto: Reprodução.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Manoel Carola, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade. Foto: Reprodução.

Publicado 26/07/2021 10:25 | Atualizado 26/07/2021 10:26

CAMPOS - Um adolescente de apenas 13 anos, identificado pelas iniciais D.S.R., foi morto a tiros, neste domingo (25), na localidade de Lagoa Feia, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motivo do assassinato ainda é desconhecido, mas há suspeitas de que o garoto tenha sido confundido com outra pessoa e morto por engano.



O adolescente foi alvejado por 15 disparos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Manoel Carola, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade. Ele deve ser sepultado nesta segunda-feira (26). O caso é investigado pela 147ª Delegacia de Polícia Civil em São Francisco de Itabapoana. Até o momento, ninguém foi preso.