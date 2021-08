Mariana Falquer, de 38 anos, trabalhava como médica em Campos dos Goytacazes e Macaé atuando como geriatra e clínica geral. - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Mariana Falquer, de 38 anos, trabalhava como médica em Campos dos Goytacazes e Macaé atuando como geriatra e clínica geral.Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Publicado 06/08/2021 14:17

CAMPOS - A médica especialista em Geriatria, Mariana Falquer, de 38 anos morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (6), no KM 92,8 da BR-101, sentido Rio de Janeiro, logo após o distrito de Ibitioca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com as primeiras informações, o carro que a médica dirigia tombou de um viaduto nesse trecho da rodovia.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, Mariana Falquer estava sozinha na hora do acidente. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou procedimentos para investigar com detalhes a causa do acidente.

Até a publicação desta matéria, a PRF efetuava análise dos vestígios do acidente para a conclusão do boletim de ocorrência, que deverá ser divulgado ainda nesta sexta-feira (6). Mariana Falquer trabalhava como médica em Campos dos Goytacazes, atuando como geriatra e clínica geral. Ela seguia para cidade de Macaé, onde cumpriria um plantão no Hospital Público Municipal (HPM).