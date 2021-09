Na segunda-feira (27) serão vacinados os idosos com 91 e 92 anos ou mais. - Foto: César Ferreira.

Na segunda-feira (27) serão vacinados os idosos com 91 e 92 anos ou mais.Foto: César Ferreira.

Publicado 24/09/2021 20:51

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, vai prosseguir com a aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 nos idosos. O calendário elaborado começa nesta segunda-feira (27) e seguirá até a sexta-feira (1º) de outubro. Também está mantida a administração da segunda dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, conforme data de convocação especificada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Para receber a dose adicional, os idosos devem ter sido vacinados com a segunda dose há seis meses. No ato da vacinação, os idosos devem apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação da Covid-19 e comprovante de residência. A vacinação em todos os postos ocorre das 9h às 15, por meio de distribuição de senhas. A partir desta segunda-feira, o posto de vacinação da Escola Pequeno Frederico volta a funcionar, e o Sest Senat não será mais local de vacinação.



SEGUNDA DOSE— Devem ir aos postos para a segunda dose quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 30 de julho. Já a AstraZeneca é para aqueles que tomaram a 1ª até o dia 22 de julho. A segunda dose da CoronaVac é para quem tomou 1ª até o dia 08 de setembro.



CRONOGRAMA DA 3ª DOSE ESPECÍFICA PARA IDOSOS:



SEGUNDA-FEIRA

92- 91 OU MAIS



TERÇA-FEIRA

90- 89 OU MAIS



QUARTA-FEIRA

88-87 OU MAIS



QUINTA-FEIRA

86 ANOS OU MAIS



SEXTA-FEIRA

85 OU MAIS



CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:



2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª até 30 de julho

2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª até o dia 22 de julho

2ª dose da CoronaVac para quem tomou a 1ª até o dia 09 de setembro.



LOCAIS DE VACINAÇÃO DA 3ª DOSE PARA IDOSOS:



DRIVE UENF

DRIVE IFF/CENTRO

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

IFF GUARUS

AUTOMÓVEL CLUBE

PEQUENO FREDERICO URURAI

UBSF DORES DE MACABU

UPH MORRO DO COCO

UBS DA PENHA

UBSF SANTA CRUZ

UBS SANTA MARIA

UBSF LAGOA DE CIMA

UBS CONSELHEIRO JOSINO

UBSF MORANGABA

UBS PONTA DA LAMA

UBS POÇO GORDO

UBS TOCOS



LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE PFIZER:

DRIVE PLAZA

DRIVE DA UENF

UBSF DORES DE MACABU

UPH MORRO DO COCO

UBSF SANTA CRUZ

UBS SANTA MARIA

UBSF LAGOA DE CIMA

UBS CONSELHEIRO JOSINO

UBSF MORANGABA

UBS PONTA DA LAMA

UBS TOCOS

AUTOMÓVEL CLUBE

UBS POÇO GORDO

PEQUENO FREDERICO URURAI

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IPS

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO



LOCAIS DE VACINAÇÃO 2ª ASTRAZENECA:

DRIVE GUARUS PLAZA

UBS POÇO GORDO

CENTRO DE CONVENÇÕES DA UENF

UBS TOCOS

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IPS

UPH MORRO DO COCO

PEQUENO FREDERICO URURAI



LOCAIS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE CORONAVAC:

IFF CENTRO

IFF GUARUS

TERCEIRA IDADE

UBS DA PENHA

AUTOMÓVEL CLUBE

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

UBSF SANTA CRUZ

CENTRO DE CONVENÇÕES UENF