A conexão aérea do municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas. - Foto: Divulgação.

A conexão aérea do municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas.Foto: Divulgação.

Publicado 07/10/2021 16:35

CAMPOS - O Aeroporto de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, passará a ter voos comerciais para a Europa. O prefeito Wladimir Garotinho anunciou o empreendimento nas suas redes sociais. O primeiro já voo já está sendo vendido. Desde o dia 1º de setembro, a companhia aérea Azul iniciou a venda de passagens dos aeroportos de Campos e Macaé ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A conexão aérea do dois municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas. A passagem em classe econômica Campos/Lisboa está sendo vendida a R$ 2.802,57.A mesma passagem Macaé/Lisboa com uma escala (Bartolomeu Lisandro) e duas conexões (Santos Dumont e Viracopos) está saindo a R$ 5.741,98. "Isso aumenta muito os horizontes de crescimento para toda a região Norte do Rio de Janeiro", escreveu Wladimir.