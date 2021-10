Campos

Estádio do Goytacaz amanhece pichado após derrota do time de Campos

Time campista perdeu na última partida para o time do Olaria por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (6), no primeiro turno do Campeonato Carioca Série B1

Publicado 08/10/2021 11:14 | Atualizado há 3 dias