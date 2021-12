Vítima era David de Souza Rodrigues, de 13 anos, que estava indo buscar o primo para o aniversário da mãe. Ele foi morto no dia 25 de junho. - Foto: Reprodução.

Vítima era David de Souza Rodrigues, de 13 anos, que estava indo buscar o primo para o aniversário da mãe. Ele foi morto no dia 25 de junho.Foto: Reprodução.

Publicado 14/12/2021 14:40 | Atualizado 14/12/2021 14:46

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - Está marcada para às 16h30, desta terça-feira (14), a audiência de Jonas Crisóstomo da Hora, vulgo Jacks, um dos suspeitos de matar o adolescente David de Souza Rodrigues, de 13 anos, com 14 tiros em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que David foi morto por engano no dia 25 de junho quando ia buscar um primo para a festa de aniversário da mãe.



Segundo a polícia, o menino foi atingido por suspeitos envolvidos com o narcotráfico da região, mas o alvo do crime Matheus Lima Azevedo. Segundo as investigações, Matheus teria se tornado um desafeto dos criminosos após por ter trocado de facção criminosa. O processo tramita em segredo de Justiça. Em agosto, uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na captura de dois suspeitos de participação na morte do adolescente. A polícia batizou de “Operação Davi” a iniciativa de buscas pelos autores do crime.



A operação foi realizada por policiais civis lotados na 147ª Delegacia de São Francisco de Itabapoana (147ª DP) e policiais militares da 3ª Companhia da PM, e aconteceu nas localidades de Praça João Pessoa, Alegria dos Anjos e Lagoa Feia. De acordo com a PM, na ocasião foram apreendidas duas pistolas 9mm, um revólver calibre 38, uma granada, diversas munições de diferentes calibres e drogas.

Relembre o caso



De acordo com informações da Polícia Militar, David Souza Rodrigues tinha saído para buscar um primo perto de casa para comemorar o aniversário da mãe e foi executado com os 14 tiros. O crime aconteceu na localidade de Lagoa Feia.



Moradores informaram que suspeitos em duas motos teriam feito os disparos contra o jovem, segundo a polícia. Após ser baleado, David teria batido em uma árvore às margens da estrada. O local ficou com diversas marcas de sangue. O menino foi levado para o Hospital Manoel Carola, mas já chegou morto na unidade de saúde.