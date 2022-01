Os shows musicais seguirão os protocolos de saúde contra a proliferação do Covid-19 - Letycia Rocha - Carlos Grevi/Terceira Via

Publicado 05/01/2022 09:39

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A programação do 'Verão de Todos Nós', em Campos dos Goytacazes, neste final de semana, já foi divulgada. Os shows acontecem no Farol de São Thomé e na Lagoa de Cima com artistas locais, que serão prestigiados nos eventos da cidade, segundo a prefeitura.

Nesta sexta (7), a voz marcante da cantora Larice Barreto, que abre a programação de shows no Lagamar, às 20h. No sábado (08) o agito fica por conta do pagode do Grupo Só Marrento, no palco instalado próximo ao Clube Náutico, também às 20h.

Nascida em Campos, Larice Barreto ficou conhecida nacionalmente ao participar do programa The Voice Brasil, em 2018. Ela começou cantando na igreja, já fez parte de dupla sertaneja e, na carreira solo, abriu shows para os cantores Wesley Safadão e Ferrugem.

O Grupo Só Marrento, composto por seis integrantes, já está no seu segundo CD, com produção do consagrado Bira Havaí, produtor de diferentes grupos de pagode. O grupo começou em 1995, ano em que o pagode estava em evidência e as raízes eram voltadas para o samba.

Já na Lagoa de Cima, no domingo (9), o Grupo Medida Certa vai levar samba e pagode aos frequentadores do local, a partir das 16h.

Outros nomes estão confirmados para abrilhantar as tardes de domingo em Lagoa de Cima, a exemplo de Lohan Luz, no dia 16 de janeiro, Nagela, dia 23 e Grupo Copo Cheio, no dia 30. Em fevereiro, Lagoa de Cima vai receber Alex Maia, no dia 06, Igor Saliência no dia 13 e no dia 20 de fevereiro, Cauã Lima. Os shows no local serão sempre às 16h.

Os shows musicais seguirão os protocolos de saúde contra a proliferação do Covid-19.