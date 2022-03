Temporal de meia hora inunda ruas, derruba árvores, assusta, mas não causa danos a moradores

Parte do muro do antigo Estádio do Americano desabou, mas ninguém ficou ferido - Foto SupCom/Divulgação

Parte do muro do antigo Estádio do Americano desabou, mas ninguém ficou ferido Foto SupCom/Divulgação

Publicado 29/03/2022 19:17 | Atualizado 29/03/2022 19:40

Campos - Um temporal de meia hora inundou várias ruas e derrubou árvores em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, onde também choveu forte em Quissamã, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, mas não com tanta intensidade.

A expectativa de que poderia haver tempestade vinha sendo formatada desde à noite desta segunda-feira (28), em razão do tempo quente e abafado, com os termômetros acusando, em média, mínima de 26 graus, máxima de 32 e sensação térmica de 35.

Em Quissamã, São João da Barra e São Francisco a pancada durou cerca de 20 minutos e chegou a prejudicar o trânsito em alguns pontos; no caso de Campos, começou por volta das 16h20 e permaneceu até 16h35, marcado por trovões e relâmpagos freqüentes.

Clima armado no município chegou a preocupar, em razão dos ventos fortes e a previsão de que poderia chover granizo a qualquer momento; no entanto, o volume inesperado da chuva não a atingiu residências, embora vários quintais também tivessem ficado tomados pela água.

Quinze minutos depois de o temporal ter passado em Campos, voltou a chover, porém de forma mais amena. A expectativa é que o fim de semana no município volte a ser marcado por chuva forte e freqüente, com temperatura prevista para atingir 35 graus na máxima e muita nebulosidade, acompanhadas por trovoadas e raios.

De acordo com a Defesa Civil municipal, parte do muro do antigo Estádio do Americano caiu atingindo a calçada, mas, não houve feridos e nem foi necessário interditar o trânsito na Avenida 28 de Março, no Parque Tamandaré; houve chamados para quedas de duas árvores no Novo Jóquei. Na região central da cidade, o volume de chuva chegou a 14,6 milímetros. Em Serrinha o volume de água foi maior: 15,6 milímetros.

O Setor de Monitoramento do órgão informa que a chuva registrada nesta terça-feira é classificada como chuva convectiva, frequente em regiões de clima tropical como Campos. “Elas são decorrentes das diferenças de temperatura, umidade e pressão que acontecem no ciclo convectivo da atmosfera, ocasionando precipitações localizadas de intensidades elevadas em um curto período de tempo”.





CAMPOS

Temporal de meia hora inunda ruas, derruba árvores, assusta, mas não causa danos a moradores



Por algum momento, o clima armado no município chegou a preocupar, em razão dos ventos fortes e a previsão de que poderia chover granizo a qualquer momento.



Campos - Um temporal de meia hora inundou várias ruas e derrubou árvores em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, onde também choveu forte em Quissamã, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, mas não com tanta intensidade.

A expectativa de que poderia haver tempestade vinha sendo formatada desde à noite desta segunda-feira (28), em razão do tempo quente e abafado, com os termômetros acusando, em média, mínima de 26 graus, máxima de 32 e sensação térmica de 35.

Em Quissamã, São João da Barra e São Francisco a pancada durou cerca de 20 minutos e chegou a prejudicar o trânsito em alguns pontos; no caso de Campos, começou por volta das 16h20 e permaneceu até 16h35, marcado por trovões e relâmpagos freqüentes.

Clima armado no município chegou a preocupar, em razão dos ventos fortes e a previsão de que poderia chover granizo a qualquer momento; no entanto, o volume inesperado da chuva não a atingiu residências, embora vários quintais também tivessem ficado tomados pela água.

Quinze minutos depois de o temporal ter passado em Campos, voltou a chover, porém de forma mais amena. A expectativa é que o fim de semana no município volte a ser marcado por chuva forte e freqüente, com temperatura prevista para atingir 35 graus na máxima e muita nebulosidade, acompanhadas por trovoadas e raios.

De acordo com a Defesa Civil municipal, parte do muro do antigo Estádio do Americano caiu atingindo a calçada, mas, não houve feridos e nem foi necessário interditar o trânsito na Avenida 28 de Março, no Parque Tamandaré; houve chamados para quedas de duas árvores no Novo Jóquei. Na região central da cidade, o volume de chuva chegou a 14,6 milímetros. Em Serrinha o volume de água foi maior: 15,6 milímetros.

O Setor de Monitoramento do órgão informa que a chuva registrada nesta terça-feira é classificada como chuva convectiva, frequente em regiões de clima tropical como Campos. “Elas são decorrentes das diferenças de temperatura, umidade e pressão que acontecem no ciclo convectivo da atmosfera, ocasionando precipitações localizadas de intensidades elevadas em um curto período de tempo”.



Parte do muro do antigo Estádio do Americano desabou, mas ninguém ficou ferido

Foto SupCom/Divulgação

Campos - Um temporal de meia hora inundou várias ruas e derrubou árvores em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, onde também choveu forte em Quissamã, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, mas não com tanta intensidade. A expectativa de que poderia haver tempestade vinha sendo formatada desde à noite desta segunda-feira (28), em razão do tempo quente e abafado, com os termômetros acusando, em média, mínima de 26 graus, máxima de 32 e sensação térmica de 35.

Em Quissamã, São João da Barra e São Francisco a pancada durou cerca de 20 minutos e chegou a prejudicar o trânsito em alguns pontos; no caso de Campos, começou por volta das 16h20 e permaneceu até 16h35, marcado por trovões e relâmpagos freqüentes.

Clima armado no município chegou a preocupar, em razão dos ventos fortes e a previsão de que poderia chover granizo a qualquer momento; no entanto, o volume inesperado da chuva não a atingiu residências, embora vários quintais também tivessem ficado tomados pela água.

Quinze minutos depois de o temporal ter passado em Campos, voltou a chover, porém de forma mais amena. A expectativa é que o fim de semana no município volte a ser marcado por chuva forte e freqüente, com temperatura prevista para atingir 35 graus na máxima e muita nebulosidade, acompanhadas por trovoadas e raios.

De acordo com a Defesa Civil municipal, parte do muro do antigo Estádio do Americano caiu atingindo a calçada, mas, não houve feridos e nem foi necessário interditar o trânsito na Avenida 28 de Março, no Parque Tamandaré; houve chamados para quedas de duas árvores no Novo Jóquei. Na região central da cidade, o volume de chuva chegou a 14,6 milímetros. Em Serrinha o volume de água foi maior: 15,6 milímetros.

O Setor de Monitoramento do órgão informa que a chuva registrada nesta terça-feira é classificada como chuva convectiva, frequente em regiões de clima tropical como Campos. “Elas são decorrentes das diferenças de temperatura, umidade e pressão que acontecem no ciclo convectivo da atmosfera, ocasionando precipitações localizadas de intensidades elevadas em um curto período de tempo”.