Juiz Ralph Manhães orienta que é permitido ao eleitor, de forma individual, utilizar camiseta e boné do candidato Foto Arquivo Portal Viu/Divulgação

Publicado 01/10/2022 14:39

Campos - Pela quinta eleição consecutiva, Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, terá a presença do Exército nas eleições, nesse domingo (02); o reforço foi solicitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com base no Código Eleitoral; (artigo 23, inciso XIV da Lei 4.737/1965).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a medida vale para todo o país; no caso do Estado do Rio de Janeiro, contempla 73 dos 92 municípios. No Norte/Noroeste Fluminense, além de Campos, as Forças Armadas estarão atuando em São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, e São Fidélis, uissamã, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Macaé, entre outros.

O apoio visa garantir o livre exercício do voto, com foco na normalidade da votação extensivo à apuração dos resultados. Responsável pelas eleições em Campos, São João da Barra, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e Italva, o juiz Ralph Manhães alerta para o que é proibido por lei no dia do pleito; um dos pontos vedados é manifestação.

O juiz pontua que é permitido ao eleitor, de forma individual, utilizar camiseta, boné, botton com foto ou número do candidato; pela legislação, pode até levar uma “colinha” com números dos candidatos para a cabine; porém, não pode estar portando celular no momento do exercício do voto.

Ralph Manhães fala também sobre uso de bebida alcoólica: “comercializar bebida alcoólica próximo dos locais de votação, para evitar aglomeração, boca de urna e possíveis confusões”.

A votação terá início às 08h, com encerramento previsto para as 17h. Estão aptos a votar em Campos 369.468 mil; 1.090 as seções eleitorais distribuídas em 159 locais de votação. Quem perder o título de eleitor pode apresentar um documento com foto para votar.