Política de parceria adotada por Wladimir com Cláudio Castro tem contribuído para infraestrutura - Foto Divulgação

Política de parceria adotada por Wladimir com Cláudio Castro tem contribuído para infraestrutura Foto Divulgação

Publicado 02/01/2023 13:13 | Atualizado 02/01/2023 13:13

Campos – Caminhar no fortalecimento da economia do município, investindo em itens prioritários como infraestrutura, saúde, educação, políticas sociais, geração de empregos e benefícios para os servidores públicos. Este é o conjunto das principais propostas do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, para 2023, dentro de uma linha administrativa em que parceria, diálogo e transparência são definidos como primordiais.

No resumo do planejamento para o ano, Wladimir adianta que já estão definidos cerca de R$ 600 milhões com o governador Cláudio Castro e R$ 500 milhões de recursos da prefeitura (total de R$ 1,1 bilhão) para investimentos; todos têm foco no desenvolvimento, com geração de empregos e renda que contribuirão para oxigenar a economia.

Na avaliação do prefeito – que também alinhava uma reforma administrativa, visando ajustar alguns setores -, o bom relacionamento institucional entre a Prefeitura, entidades da sociedade civil e o Governo do Estado, tem sido fundamental para gerar empregos e proporcionar o desenvolvimento.

“Temos firmado relevantes parcerias com o governador Cláudio Castro na reestruturação da saúde e na infraestrutura”, reforça Wladimir, pontuando: “ainda em 2021, com uma gestão de austeridade, conseguimos fechar o ano com superávit e, agora, em 2022, também; a gestão que planeja gera desenvolvimento e teremos muito investimentos públicos em 2023 em todo o município”.

Os próximos passos do cronograma são investiremos em saneamento básico, na urbanização e na mobilidade urbana. O orçamento do município para este ano é de R$ 2,6 bilhões, dos quais, conforme Wladimir adiantou, R$ 500 milhões estão reservados para projetos em parceria com o Estado, que reforçará com R$ 600 milhões.

Quanto à reforma administrativa, o vereador Fábio Ribeiro (que encerrou o mandato de presidente da Câmara no dia 31 de dezembro) é o novo secretário de Obras e infraestrutura, no lugar de Jorge William Pereira Cabral; o vereador licenciado Fred Rangel deixa a Secretaria de Serviço Público para retornar ao Legislativo; a subsecretária Simone Ferreira Muniz de Oliveira assume interinamente.

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo o nomeado é Mauro Silva; o antigo secretário, Felipe Knust, passa a ocupar a Subsecretaria de Desenvolvimento, Concessões e Parcerias Públicas Privadas. As mudanças estão publicadas no Diário Oficial do Município e o prefeito deve se pronunciar a respeito até o final da tarde desta segunda-feira (02).