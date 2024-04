Programa estimula vocação científica e a formação de novos pesquisadores nas escolas - Foto Alício Gomes/Divulgação

Programa estimula vocação científica e a formação de novos pesquisadores nas escolas Foto Alício Gomes/Divulgação

Publicado 13/04/2024 15:52

Campos - O número de projetos e bolsistas a serem contemplados pelo Programa Municipal Mais Ciência na Escola foi aumentado, respectivamente, de 40 e 160, para 70 e 325. A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Tânia Alberto, aponta que os recursos poderão ser apresentados nos próximos dias 15 e 16; a divulgação do resultado final está prevista para 19.

“Trata-se do Processo de Seleção de Projetos de Pesquisa e Seleção de Estudantes Bolsistas de Iniciação Científica Júnior (ICJr)”, resume a secretária acentuando que a assinatura do termo de outorga e entrega de documentos acontecerão entre os dias 21 e 30 de abril, e o início das atividades acontecerá no dia dois de maio.

Tânia detalha que serão contemplados 70 projetos, sendo 60 destinados aos anos finais do ensino fundamental e 10 destinados aos anos iniciais. “Para os projetos dos anos finais, a equipe de cada será composta de um professor orientador e três estudantes do ensino fundamental”, realça.

Em cada projeto dos anos finais, a secretária ressalta que poderão ser acrescentados estudantes voluntários para participarem do projeto de pesquisa, ficando o quantitativo a critério do professor orientador. Os detalhes apontados estão no Diário Oficial do Município; mas a coordenadora do programa, Carla Salles, acrescenta alguns.

Segundo relata, foram disponibilizadas, neste ano, 195 bolsas no valor de R$ 200,00 mensais, nas categorias de Içar para alunos dos anos finais do ensino fundamental; 65 bolsas de apoio científico e tecnológico para o professor orientador, no valor de R$ 500 mensais; e 65 Taxas de Bancada de R$ 1 mil para os projetos selecionados, com fomento da Prefeitura por meio de royalties.

TODAS AS ÁREAS - “As áreas temáticas de interesse neste edital são Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens, Tecnologias Digitais, Educação Especial Inclusiva e Interdisciplinaridade”, assinala Carla destacando que o edital contempla todas as áreas de conhecimento.

“Portanto, todos os professores de área puderam submeter os seus projetos”, observa a coordenadora ilustrando que, este ano, foram incluídas as áreas temáticas de Tecnologias Digitais, Educação Especial Inclusiva e Interdisciplinaridade, também abertas para os anos iniciais.

A coordenadora enfatiza que o objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento de interesse da Seduct, “a fim de estimular a vocação científica e a formação de novos pesquisadores nas escolas municipais do ensino fundamental e EJA, articulando as pesquisas e atividades com as demandas necessárias ao processo de melhoria da qualidade do ensino no município de Campos”.