Ellen gostou tanto de usar o s"ussurrofone", que pediu aos pais para fazer um igual Foto Francislaine Cavichini/Divulgação

Publicado 22/04/2024 19:35 | Atualizado 22/04/2024 19:44

Campos – A criatividade de uma professora da rede pública municipal de ensino de Campos dos Goytacazes (RJ) está facilitando o desenvolvimento da leitura e reconhecimento sonoro em alunos do 2º ano do ensino fundamental. Trata-se do “sussurrofone”, produzido artesanalmente com tubo de PVC. A ferramenta aumenta o som em até dez vezes, possibilitando ao estudante ouvir a própria voz com nitidez, mesmo quando fala baixinho.

“O retorno do som é apenas para quem está utilizando o equipamento, não atrapalhando assim os alunos que estão ao redor”, explica a idealizadora, professora Francislaine Cavichini, da Escola Pequeno Jornaleiro, localizada na região do centro da cidade. “É animador ver como os alunos estão mais confiantes na leitura”, observa.

A utilização do instrumento pedagógico é feito em um espaço na própria sala de aula, onde estão disponibilizados livros e “sussurrofone”, que é em formato de um telefone de brinquedo e já está fazendo sucesso entre as crianças. Francislaine afirma que teve a idéia após perceber dificuldades de alguns alunos na leitura.

Uma das observações da professora foi que os alunos falavam muito baixo e sentiam timidez ao ler em público: “Alguns trocam o ‘b’ pelo ‘p’ e já estão percebendo a troca e fazendo a correção; outros já estão conseguindo ler palavras e frases com maior facilidade. Gosto muito de trabalhar os conteúdos de forma leve; utilizo muitas dinâmicas em sala de aula e estou feliz com o resultado”.

SATISFATÓRIO - A coordenadora pedagógica da escola, Jaqueline Carvalho, comenta que é realizador perceber como os alunos estão melhorando a leitura por meio da proposta pedagógica desenvolvida pela professora: “A educação não é uma experiência, é um propósito; o profissional precisa se atualizar e buscar estratégias para o aluno se desenvolver. Estou muito orgulhosa em ver o comprometimento da professora. Isso é uma prova da educação de excelência nas escolas públicas”.

O retorno tem sido satisfatório entre os alunos. Prova disso é a declaração de Ellen Ruth Bispo de Carvalho, de sete anos: “Eu não conhecia o ‘sussurrofone’ e quando a tia Fran chegou com ele na sala achei que era um brinquedo. É muito legal ouvir a nossa voz; eu logo identifico meu erro e corrijo; e adoro ajudar meus coleguinhas em sala e quero ser professora quando crescer”.

A aluna diz que gostou tanto de ler com o uso do “sussurrofone”, que pediu aos pais para fazer um igual para ela praticar em casa. Francislaine descreve como fazer o aparelho: “São necessários dois pedaços de tubo de PVC de 40 milímetros, sendo um com 11 centímetros de comprimento e outro com três centímetros; dois joelhos de 90 graus, 40 milímetros; um joelho com 45 graus, 40 milímetros. É só encaixar os tubos e decorar da forma que preferir”.