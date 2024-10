Crianças e adultos ficam conhecendo todo o sistema, inclusive com acesso ao interior de aviões - Foto Divulgação

Publicado 29/10/2024 17:03

Campos – A proposta da Infra Operações Aeroportuárias de aproximar o Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes (RJ), da população já proporcionou cerca de 100 visitas guiadas pelas instalações do aeródromo entre os meses de setembro e outubro.

O objetivo é levar ao conhecimento dos visitantes o sistema de operação de todo espaço, que é considerado importante equipamento para a mobilidade regional. "As visitas despertam o interesse pela aviação e proporcionam a aproximação do público externo às atividades aeroportuárias”, avalia o superintendente do aeroporto, Samuel Ferraz.

Ferraz destaca que abrir as portas do Bartolomeu Lisandro para a comunidade também é uma oportunidade de conscientizar sobre ações que mantém a segurança operacional: “A interação com a comunidade demonstra que o aeródromo é um dispositivo público apto a receber passageiros com diversas características e necessidades".

O aeroporto de Campos é administrado pela Infra Operações desde 2019. O superintendente assinala que “passou por diversas melhorias nos últimos anos, incluindo a revitalização do terminal de embarque, a construção de um novo terminal de passageiros offshore com instalações de acessibilidade, aquisição de novos equipamentos de segurança e reparos na pista de pouso”.

Apontado como de extrema importância para a economia local, o Bartolomeu Lisandro movimenta cerca de 120 passageiros por dia: "O aeroporto não é apenas um ponto de passagem, mas um espaço de conexão e desenvolvimento para nossa região. As visitas guiadas são oportunidades para que cada um conheça mais sobre nosso trabalho e tire suas dúvidas”, relata Ferraz.

“A gente sempre espera que as pessoas se sintam mais próximos do dia a dia do aeródromo e compreendam a importância do aeroporto na vida de cada um de nós", acrescenta o superintendente orientando que todas as visitas guiadas precisam ser previamente agendadas pelo e-mail: contato@infra-aeroportos.com.br