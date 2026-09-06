A ação dos criminosos tem gerado prejuízos severos ao comércio local, causando transtornos e ameaças à segurança de moradores - Foto Reprodução

A ação dos criminosos tem gerado prejuízos severos ao comércio local, causando transtornos e ameaças à segurança de moradores Foto Reprodução

Publicado 06/09/2026 09:24

Campos - O cenário se repete nas madrugadas de Campos dos Goytacazes (RJ) revelando uma ferida aberta que une a vulnerabilidade social extrema ao crime organizado de receptação. Dependentes químicos - em especial usuários de crack – são apontados como os principais autores dos furtos na fiação elétrica, com forte lastro na realidade prática das ruas.

Devido ao efeito efêmero e à altíssima compulsão gerada pelo crack, esses indivíduos encontram no patrimônio público e privado uma moeda rápida de troca, escalando postes, violando canaletas subterrâneas na Avenida 28 de Março ou depredando caixas de energia de imóveis residenciais e comerciais.

Prédios históricos também são alvos, como ocorreu recentemente na Igreja da Boa Morte, no centro da cidade, de ações desesperadas para alimentar o vício. Na base dessa pirâmide, o usuário atua como a mão de obra mais exposta, arriscando a própria vida em descargas elétricas fatais para arrancar alguns metros de cobre, material que é vendido a preços irrisórios no mercado clandestino.

As autoridades de segurança pública alertam que enxergar o problema apenas sob a ótica da dependência química é ignorar o incentivador do crime: o receptador. É que o usuário de drogas não furta o cabo para consumo próprio; ele o faz porque existe uma rede ilegal de ferros-velhos e comércios de reciclagem clandestinos prontos para comprar o metal sem questionar a procedência.

A “parceria” extremamente criminosa e de aparente pequeno delito se transforma em um mercado altamente lucrativo e nocivo. O cobre bruto, depois de descascado e queimado para esconder os logotipos das concessionárias, é reinserido na cadeia produtiva legal, financiando indiretamente outras atividades ilícitas.

Enquanto o autor do furto recebe valores pífios que duram minutos, o prejuízo coletivo é imenso interrompendo o funcionamento de semáforos, deixando bairros inteiros às escuras, gerando prejuízos severos ao comércio local e causando transtornos e ameaças à segurança de moradores que, em muitos casos, quando flagram tentativas de furtos, se sentem ameaçadas.

CENTRO SEGURO - Para combater essa modalidade criminosa que desafia a rotina do município, as forças de segurança de Campos têm apostado em ações integradas de inteligência. Por meio do programa Centro Mais Seguro , as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal realizam patrulhamentos preventivos diários para prender os criminosos em flagrante.

O Campos Mais Seguro foi lançado em junho deste ano, pelo prefeito Frederico Paes, com proposta de atuar na recuperação, valorização e fortalecimento da região comercial central da cidade. Está estruturado para atuar simultaneamente nos eixos estratégicos segurança, monitoramento, revitalização urbana, desenvolvimento econômico e proteção social.

Paralelamente, o foco principal mudou de patamar: o alvo agora são os estabelecimentos de reciclagem. Operações conjuntas realizam vistorias constantes no entorno do Mercado Municipal e em bairros periféricos, resultando na apreensão de medidores de energia eletroeletrônicos e rolos de fios sem comprovação fiscal, fechando as portas para a comercialização do material roubado.

“ENXUGANDO GELO” - Apesar do esforço policial, o enfrentamento esbarra em uma espécie se sentimento do "enxugar gelo" devido à legislação. É que o cenário jurídico ganhou um reforço importante com a vigência da nova legislação federal (Lei nº 15.181), que endureceu severamente as punições.

Até recentemente, os detidos em flagrante eram enquadrados em furto simples, respondendo em liberdade quase que imediatamente. Com a alteração, houve elevação da pena do furto qualificado de cabos e equipamentos de infraestrutura essencial para até oito anos de reclusão.

Essa reclusão pode chegar a 15 anos caso configure atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. Porém, o avanço no combate em Campos sinaliza avanço, por meio da combinação do rigor penal com políticas efetivas de acolhimento à saúde pública para os dependentes químicos e o sufocamento financeiro definitivo dos receptadores.