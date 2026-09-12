Ocorrência foi registrada na 146ª DP de GuarusFoto: Ilustração
Disparos atingem galpão que receberia reunião política em Campos
Imóvel de suplente de vereador foi alvo de tiros em Guarus; ninguém ficou ferido e cápsulas foram recolhidas pela perícia
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Ponte Leonel Brizola tem teste de interdição parcial suspenso em Campos
Medida foi adotada para reforçar a segurança de pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos Martins
Festival de Petiscos gera expectativa no comércio do Farol
Fôlego extra na economia da praia campista: uma tradição. Com início nesta sexta-feira, a programação será encerrada no domingo
Integração policial combate crimes e recupera veículo
Uma ação conjunta recuperou um carro furtado em São João da Barra, com prisão em flagrante do condutor, nessa quinta-feira.
Polícia fecha central de "desmanches" de veículos em Campos
Operação aconteceu no subdistrito de Guarus, com apreensões de estruturas pertencentes a carros de luxo com registros ativos de furtos
Ação integrada com CCO apreende carro clonado em Campos
Dispositivo do governo municipal consolida mais uma vez seu papel estratégico no combate à criminalidade no município
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