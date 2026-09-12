Ocorrência foi registrada na 146ª DP de Guarus - Foto: Ilustração

Ocorrência foi registrada na 146ª DP de GuarusFoto: Ilustração

Publicado 12/09/2026 16:01

O caso aconteceu na Rua Júlio Boynard. O espaço pertence a um empresário que também é suplente de vereador e liderança política do bairro. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento quando receberam o aviso sobre os tiros e seguiram até o endereço.

No local, os policiais conversaram com o responsável pelo imóvel. Ele contou que não estava no galpão no momento dos disparos e afirmou não ter inimigos ou recebido ameaças.

Segundo o relato apresentado à PM, o imóvel seria usado para uma reunião política. A programação estava prevista para o dia seguinte ao ataque.

Perícia recolhe cápsulas e estojos no local

A área passou por perícia para identificar vestígios relacionados aos disparos. Durante o trabalho, foram encontradas cápsulas e estojos de munição. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o imóvel foi liberado.

A motivação para os disparos ainda não foi esclarecida. A ocorrência foi registrada na 146ª DP de Guarus, responsável pela investigação do caso.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias dos tiros, a origem dos disparos e se o imóvel foi escolhido como alvo por alguma razão específica.