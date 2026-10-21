Alunos da rede pública terão oportunidade de conhecer detalhes da operação do heliporto na Baixada Campista - Foto Assessoria/Reprodução

Alunos da rede pública terão oportunidade de conhecer detalhes da operação do heliporto na Baixada Campista Foto Assessoria/Reprodução

Publicado 21/10/2026 19:29

Estrategicamente localizado na única praia de Campos dos Goytacazes, na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, o Heliporto Farol de São Tomé abrirá as portas do setor aeronáutico para estudantes da rede pública. A iniciativa inédita, que revela carreiras de alto voo na infraestrutura de petróleo e gás, está programada para o dia 29 de outubro.

O programa, intitulado “Despertar para as Profissões - Aviação Offshore”, integra o renomado projeto Asas para Todos, capitaneado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A proposta busca romper barreiras ao aproximar os estudantes de diversas e promissoras carreiras ligadas ao setor aeronáutico, que dão suporte direto às plataformas de petróleo e gás.

Trata-se de uma ação integrada que faz parte da terceira edição regional do programa, projetada para acontecer entre os dias 26 e 30 de outubro, com uma série de atividades em diferentes cidades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O cronograma conta com o apoio de grandes parceiros do setor aéreo para desenhar novas perspectivas profissionais para a juventude.

A programação em Campos tem início previsto para as 13h30 com o credenciamento, momento em que os jovens serão recepcionados e receberão protetores auriculares para garantir a total segurança durante as atividades práticas. Das 14h às 15h10, haverá o painel "Conhecendo as Profissões".

Nessa etapa, profissionais experientes vão compartilhar as rotinas, os desafios e as habilidades necessárias para atuar como fiscal de pátio e sinaleiro, administrador de aeroporto ou heliporto, mecânico e piloto de helicóptero. A partir das 15h15, os alunos viverão a experiência real da aviação ao visitarem o chamado "lado ar" do heliporto.

Desenvolvimento regional

O ponto alto do dia ocorrerá às 16h no hangar da Bristow, onde os participantes poderão entrar em um helicóptero real, conversar diretamente com quem já atua na área, registrar o momento com fotografias e desfrutar de um lanche especial, encerrando uma tarde que tem tudo para transformar o destino profissional de cada um deles.

A movimentação é avaliada como um reflexo direto da expansão do mercado de trabalho offshore e da cadeia de petróleo e gás na Bacia de Campos , consolidando a região como um dos principais motores econômicos do país. A crescente demanda do setor exige uma infraestrutura logística robusta, na qual a aviação desempenha um papel fundamental no transporte diário de trabalhadores e equipamentos essenciais para o alto-mar.

Ao conectar a juventude local a um universo de alta empregabilidade e salários atrativos, a iniciativa do heliporto não apenas fomenta o desenvolvimento socioeconômico regional, mas também prepara as bases para a próxima geração de especialistas que sustentará o futuro da energia e da aviação brasileira.