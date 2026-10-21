Alunos da rede pública terão oportunidade de conhecer detalhes da operação do heliporto na Baixada Campista Foto Assessoria/Reprodução
Heliporto Farol "dá asas" a estudantes para conhecimento da aviação offshore
Iniciativa abre as portas do setor aeronáutico para jovens da rede pública, revelando carreiras de alto voo na infraestrutura de petróleo e gás
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Espelho do Brasil no DNA de Campos ultrapassa a era da cana-de-açúcar
Primeiro município da América a ter luz elétrica conecta seu passado de glórias ao potencial de um mapa turístico diversificado e vibrante
Competitividade na metalomecânica de Campos será tema de debate na Firjan
Proposta é ouvir as demandas do setor e compartilhar soluções sobre tendências mercadológicas e práticas sustentáveis
Campos joga pesado contra abandono de imóveis para conter epidemias e crimes
Ofensiva foca em terrenos baldios que servem como criadouros do mosquito da dengue e esconderijos para a criminalidade
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