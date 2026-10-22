O sistema de monitoramento da Defesa Civil de Campos permanece ativo e atento às mudanças climáticas - Foto DC/Divulgação

O sistema de monitoramento da Defesa Civil de Campos permanece ativo e atento às mudanças climáticas Foto DC/Divulgação

Publicado 22/10/2026 16:32

Um sistema de forte instabilidade atmosférica que atua sobre o interior do Estado do Rio de Janeiro deixa as regiões Norte e Noroeste Fluminense em estado de alerta máximo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso meteorológico de atenção para os municípios, sinalizando o risco iminente de pancadas de chuva moderadas a fortes.

Não está descartada a possibilidade de descargas elétricas, quedas isoladas de granizo e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora (km/h). A situação do momento nas cidades é de monitoramento contínuo e mobilização das forças de segurança, tendo como ponto de maior preocupação o risco de deslizamento de terra nas encostas.

Outra preocupação ressaltada é quanto ao transbordamento de pequenos córregos. A Defesa Civil dos municípios chama atenção para o fato de que o volume de água esperado é elevado para um curto período, e o solo ficará rapidamente encharcado, aumentando a instabilidade de terrenos íngremes. As equipes realizam plantões especiais.

Em Campos dos Goytacazes estão ocorrendo chuvas, entre pancadas fortes e moderadas, desde segunda-feira (19). Somente nesta quinta-feira (22) houve quatro interrupções no sistema de energia elétrica até as 15h30 – a Enel não se manifestou a respeito. A Defesa Civil local monitora o clima por meio do Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod).

O acompanhamento no município é diário e em tempo real em relação às condições meteorológicas, hidrológicas e geográficas locais. Além dos impactos em terra, há atenção especial à força do vento e ao deslocamento do sistema de baixa pressão atmosférica, que geralmente exercem influência direta na dinâmica costeira.

População alertada

Essa instabilidade pode provocar risco de ressaca nas cidades litorâneas do Norte Fluminense. A expectativa é que o vento forte soprando sobre a superfície do oceano possa transferir energia para a água e gerar ondas maiores e mais cavadas, invadindo a faixa de areia e causando erosão ou pequenos alagamentos na orla marítima.

Por meio do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) e redes sociais, como medidas preventivas, algumas prefeituras começaram a emitir alertas para conscientizar a população. A recomendação é que, em caso de chuva torrencial, as pessoas evitem estacionar veículos debaixo de árvores ou torres de transmissão e não tentem atravessar vias alagadas.

Quem mora próximo a encostas é orientado a observar sinais de movimentação no solo, como rachaduras em paredes, postes inclinados ou estalos na terra. Além disso, banhistas, pescadores e navegantes devem evitar completamente o contato com o mar até que as condições meteorológicas se estabilizem.

O alerta é geral nas duas regiões, com o clima de apreensão principalmente em municípios como Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula e Cambuci. Os canais de emergência, como o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros), estão operando em regime de prontidão para responder rapidamente a qualquer chamado decorrente do mau tempo.