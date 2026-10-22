Na atenção especial à Educação, a inovação no sistema de aprendizado responde favoravelmente - Foto Seduct/Divulgação

Na atenção especial à Educação, a inovação no sistema de aprendizado responde favoravelmente Foto Seduct/Divulgação

Publicado 22/10/2026 17:54 | Atualizado 22/10/2026 17:55

Um novo passo na estruturação do ensino público está sendo dado pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), ao instituir e regulamentar a Política de Educação Integral em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino.

A medida é definida na Portaria nº 133/2026 e o objetivo central é ampliar a jornada escolar dos alunos e promover o desenvolvimento completo nos aspectos cognitivo, físico, social, cultural e emocional. A secretária Tânia Alberto afirma que a nova diretriz segue rigorosamente os preceitos legais.

A iniciativa está amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Programa Escola em Tempo Integral (Lei Federal nº 14.640/2023) e na Portaria MEC nº 1.495/2023. Na avaliação da secretária, a consolidação dessa política reflete a robusta estrutura pedagógica e administrativa que vem sendo montada no município nos últimos anos.

Atualmente, a rede municipal de Campos oferece atendimento integral e universal em suas 76 creches, garantindo o acolhimento de cerca de 10 mil alunos da Educação Infantil. No Ensino Fundamental, a expansão já atinge aproximadamente 3.600 estudantes distribuídos por 19 escolas, onde as turmas de 6º ao 9º ano contam com uma jornada de 35 horas semanais.

A carga de expediente é de sete horas diárias de efetiva atividade pedagógica, desconsiderando os horários de refeição, com o planejamento de atingir 35% dos alunos da Educação Básica em 65% das escolas públicas em cinco anos, e alcançar metade de toda a rede até 2036.

O suporte de programas estratégicos desenvolvidos pela secretaria fortalece a expansão do tempo integral. A estratégia é focada em inovação, tecnologia e formação profissional tendo, entre os principais destaques, o Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), que funciona como um ecossistema focado na melhoria da qualidade do ensino e no letramento digital dos alunos.

Inserção estimulante

Na área de comunicação e inovação midiática, o município conta com o Projeto Estação Educação - que engloba iniciativas de destaque nacional como o Festival Curta Campos na Escola - e com o projeto Educolab, voltado para o mapeamento e visibilidade de boas práticas escolares.

Segundo Tânia, a inserção científica nas salas de aula é estimulada pelo programa Mais Ciência na Escola, frequentemente articulado ao projeto Mais Extensão Universidade-Escola, integrando instituições de ensino superior da região à realidade da rede pública: “Além disso, a qualificação continuada do corpo docente é centralizada na Escola de Formação de Educadores Municipais (EFEM)”.

Trata-se de uma plataforma que garante aos profissionais estarem preparados para os novos desafios curriculares. “A Seduct adota medidas graduais de expansão desde 2021, fundamentadas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME)”, afirma a secretária.

Transição desdobrada

Tânia realça que a implementação ocorre de maneira responsável, respeitando a capacidade estrutural, material e de recursos humanos de cada unidade escolar: “A iniciativa atende diretamente à Meta 6 do PNE, intensificando os esforços para universalizar o turno único com qualidade social e pedagógica”.