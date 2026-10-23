Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, 36 munições do mesmo calibre e dois carregadores, sendo um deles alongado - Foto 8º BPM/Divulgação

Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, 36 munições do mesmo calibre e dois carregadores, sendo um deles alongado Foto 8º BPM/Divulgação

Publicado 23/10/2026 12:14 | Atualizado 23/10/2026 12:43

Cumprindo mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, uma ação cirúrgica das forças de segurança pública tirou de circulação uma das principais engrenagens do tráfico de drogas que atua no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), na estratégia contra o crime organizado . A ação envolveu policiais militares do 8º BPM, com apoio do setor de inteligência da unidade e da Polícia Civil.

Os policiais fecharam o cerco a um imóvel localizado na Rua Dom Diniz, no Parque Santa Rosa, no encalço de um homem de 26 anos conhecido no submundo do crime como "Azulão", apontado pela inteligência policial como uma das lideranças emergentes e mais violentas da região. Ele foi surpreendido sem qualquer chance de esboçar reação.

Segundo os agentes, o investigado é sobrinho de "Nolita", um dos criminosos mais temidos da história recente de Campos, que comandou com mãos de ferro o tráfico na região e nas habitações populares conhecidas como "Casinhas do Nolita", no Santa Rosa, até ser detido e condenado.

Com “Azulão”, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm de alto poder de fogo, carregadores e dezenas de munições. A captura é avaliada como um duro golpe na estrutura do crime organizado local devido aos laços familiares e de liderança do criminoso, que estaria tentando manter o domínio do tráfico na região do subdistrito.

A prisão não significa um caso isolado. De acordo com as autoridades, a operação é parte de uma estratégia macro e contínua desenhada pela segurança pública para combater a criminalidade em Campos, com foco forte em Guarus, que abriga mais de 130 mil habitantes.

Plano de contenção

Historicamente, o subdistrito registra os maiores índices de letalidade violenta de Campos devido à guerra entre facções rivais pelo controle dos pontos de venda de entorpecentes. Para conter essa escalada, o plano de contenção do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) e das delegacias da área passou a focar intensamente na asfixia financeira e logística do crime.

O cerco está fechado estrategicamente, com atenção a todas as rotas de acesso ao município e pontos vulneráveis ao crime organizado. Segundo as autoridades, o objetivo principal é desarticular o comando das organizações e retirar de circulação armas de uso restrito, cortando o fluxo de abastecimento e desmobilizando os soldados do tráfico antes que novos confrontos armados aterrorizem a população.

No desdobramento imediato da prisão de "Azulão", os policiais o conduziram à 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, onde ele foi autuado e o armamento apresentado formalmente. O setor de inteligência já trabalha com o cruzamento de dados para identificar os financiadores e a rede de apoio que sustentava o criminoso no Parque Santa Rosa.

Paralelamente, estão sendo monitoradas possíveis tentativas de retaliação ou de invasão por parte de quadrilhas rivais que queiram aproveitar o vácuo de poder no bairro. A PM garante que o cenário geral em Campos permanece sob forte vigilância, com investidas diárias que têm resultado na apreensão de grande volume de drogas em vários bairros.