Durante encontro na Firjan, empresários da região debateram urgência de impulsionar a reciclagem industrial - Foto Firjan/Divulgação

Durante encontro na Firjan, empresários da região debateram urgência de impulsionar a reciclagem industrial Foto Firjan/Divulgação

Publicado 23/10/2026 14:54 | Atualizado 23/10/2026 15:00

O Norte Fluminense possui agentes e cooperativas, mas carece de indústrias recicladoras para transformar resíduos em bilhões de reais. A conclusão está em estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e foi pauta em recente debate entre integrantes do Conselho Empresarial da entidade, sobre os gargalos e as oportunidades econômicas da cadeia de reaproveitamento de materiais.

O encontro aconteceu no último dia 14 e terá desdobramento, sem data ainda definida. A discussão teve como base a terceira edição do Mapeamento dos Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Firjan. No levantamento está alertado que, em 2023, mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos com potencial de reciclagem foram parar em aterros sanitários no estado.

A avaliação aponta que esse volume representa um mercado de aproximadamente R$ 2,6 bilhões que deixa de ser aproveitado como matéria-prima industrial. O gerente de Sustentabilidade da Firjan, Jorge Peron Mendes, ressalta que esse montante, se reinserido na linha de produção, tem o potencial de movimentar mais R$ 6 bilhões adicionais na economia brasileira, além de projetar até R$ 11,6 bilhões em renda e a criação de 40,6 mil empregos.

Mendes observa que, no recorte específico do Norte Fluminense, o cenário revela um descompasso estrutural. A comprovação está no apontamento da pesquisa, que identificou na região apenas uma cooperativa, 11 empresas de gerenciamento de resíduos e 10 intermediários, sem o registro de nenhuma indústria recicladora.

O presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira, comenta que a ausência de uma base fabril local força o envio dos materiais para outros territórios: “A instalação de indústrias do setor permitiria ampliar a coleta, o beneficiamento e a transformação regional dos insumos”, admite.

Durante o debate, os empresários apontaram a ausência de coleta seletiva estruturada, os custos logísticos elevados e a carência de políticas públicas como principais barreiras para a competitividade. Uma das propostas é que o resíduo pode virar recurso para a cidade e que os municípios já deveriam ter se atentado a isso.

Propostas estratégicas

No contexto geral das observações entra ainda a cadeia do vidro, cujo reaproveitamento esbarra na falta de sistemas eficientes de recolhimento e destinação. Para reverter esse quadro, o estudo da Firjan apresenta 12 propostas estratégicas alinhadas aos conceitos de economia circular, que incluem melhorias na base de dados, formalização dos agentes locais e estímulos à competitividade.

A federação propõe aprimoramento do ecodesign e padronização; ampliação e estruturação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs); fortalecimento e expansão da logística reversa; subvenção e descentralização logística do frete; modernização tecnológica de triagem e usinas de cacos; fomento ao reuso de circuito fechado (Closed-Loop).

A entidade sugere ainda estímulo ao mercado de embalagens retornáveis; articulação de redes e cooperativismo inclusivo; eliminação de barreiras fiscais (bitributação); ações integradas de educação ambiental; alianças multissetoriais e governança compartilhada; inovação em aplicações alternativas sustentáveis.