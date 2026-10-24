A estratégia de segurança está prevalecendo desde a manhã deste sábado, com guardas posicionados em pontos estratégicos. - Foto GCM/Divulgação

A estratégia de segurança está prevalecendo desde a manhã deste sábado, com guardas posicionados em pontos estratégicos. Foto GCM/Divulgação

Publicado 24/10/2026 14:25 | Atualizado 24/10/2026 14:25

Governo municipal e as forças de segurança estão em total sintonia, em Campos dos Goytacazes (RJ), para assegurar o livre exercício do voto e a fluidez nas ruas neste domingo (25), a exemplo do que foi feito no primeiro turno. A orientação é que os eleitores fiquem atentos ao planejamento de segurança, ordenamento e mobilidade urbana estruturado para que o processo de votação transcorra de maneira organizada e pacífica.

A Guarda Civil Municipal (GCM) contará com uma estrutura de 88 guardas civis municipais, que atuarão de forma integrada com as demais forças, auxiliando diretamente no controle do trânsito, na fiscalização e na organização dos locais de votação. Para tanto, foi feito um mapeamento destacando pontos estratégicos também nos distritos.

Todo o monitoramento da cidade já está sendo realizado 24 horas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), utilizando o sistema de câmeras para identificar qualquer anormalidade de forma imediata. Além disso, a fiscalização de Posturas também atuará nas ruas para garantir o pleno ordenamento urbano nas proximidades de todas as seções eleitorais.

No caso da Polícia Militar, o 8º BPM adotou uma estratégia focada no policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, realizando a escolta das urnas eletrônicas e mantendo equipes posicionadas em pontos estratégicos para coibir crimes eleitorais e garantir a proteção de eleitores e colaboradores da Justiça Eleitoral.

Atenção geral às regras

A Justiça Eleitoral alerta que neste domingo as pessoas devem ficar atentas às regras de conducta estabelecidas pela legislação. Da mesma forma que foi definido para o primeiro turno – como exigência geral para as eleições –, é permitida somente a manifestação individual e silenciosa do eleitor por meio do uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Por outro lado, é estritamente proibida a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, a prática de boca de urna, o uso de alto-falantes, a distribuição de panfletos (santinhos) e o uso de aparelhos celulares ou câmeras fotográficas dentro da cabine de votação. Haverá rigor contra quem for flagrado descumprindo as determinações.

Para facilitar o deslocamento e garantir maior acessibilidade do eleitor, haverá gratuidade no transporte coletivo municipal das 6h às 20h, conforme decreto publicado no Diário Oficial. Devido às restrições de tráfego, em diversas vias no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/Campos), haverá alteração.

A partir da Avenida Alberto Torres (onde está localizada a sede do órgão), a área que engloba o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Colégio Auxiliadora já está passando por interdições parciais, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Consulta importante

Equipamentos públicos de lazer como a Cidade da Criança e o Horto Municipal funcionarão somente neste sábado, permanecendo fechados no domingo, enquanto o Jardim São Benedito funcionará normalmente nos dois dias, das 7h às 19h. O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) está atento para que não haja desrespeito à gratuidade.

Campos possui 370.142 eleitores aptos a votar, consolidando-se como o maior colégio eleitoral do interior do estado do Rio de Janeiro. No total, a Justiça Eleitoral preparou uma estrutura robusta com 199 locais de votação distribuídos pelas diferentes zonas eleitorais da região. A estrutura das seções é a mesma do turno anterior, respeitando as alterações feitas por questão de segurança.

Para garantir o fluxo correto e evitar contratempos, o TRE-RJ recomenda que os cidadãos consultem seus locais de votação e seções com antecedência por meio do aplicativo e-Título ou do portal oficial do tribunal, já que transferências e adequações técnicas foram realizadas para otimizar o atendimento ao eleitorado.