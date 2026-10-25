O movimento está tranquilo nos locais de votação em Campos, sem filas tanto na entrada como no interior - Foto Gomes/Divulgação

O movimento está tranquilo nos locais de votação em Campos, sem filas tanto na entrada como no interior Foto Gomes/Divulgação

Publicado 25/10/2026 10:46 | Atualizado 25/10/2026 10:54

Movimento tranquilo na manhã deste domingo (25) no Norte/Noroeste do estado do Rio de Janeiro até o momento, por conta do segundo turno das Eleições 2026. Os eleitores não estão demonstrando dificuldades para chegar às seções eleitorais nem para a votação. A expectativa é que a tranquilidade prevaleça no período da tarde, com sistema de segurança intensificado.

O processo ocorre desde as 8h, com encerramento previsto para as 17h, sob coordenação da Justiça Eleitoral, com estrutura preparada para garantir o exercício do voto e a segurança dos participantes. Em Campos dos Goytacazes, principal polo eleitoral do interior fluminense, nem “santinhos” espalhados nas ruas são verificados.

A organização da votação no município envolve locais distribuídos pela área urbana e pelos distritos, além de ações integradas de segurança e ordenamento do trânsito. A cidade tem 370.142 eleitores aptos a votar e conta com 199 locais de votação, conforme informações divulgadas antes do segundo turno.

A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e os órgãos responsáveis pela mobilidade urbana participam da estrutura de apoio, com monitoramento por câmeras e equipes posicionadas em pontos estratégicos para prevenir ocorrências e facilitar o deslocamento da população. O movimento nas ruas e nas unidades eleitorais é um dos aspectos centrais do acompanhamento do pleito.

Trânsito sem problema

O fluxo de eleitores, a formação de filas, o tempo de espera e a organização do atendimento nas seções confirmam a avaliação de tranquilidade no andamento da votação. Em São João da Barra e nos municípios vizinhos, a expectativa também se concentra na participação dos eleitores e no funcionamento regular dos locais de votação, tanto nas áreas centrais quanto nas localidades mais afastadas.

A Justiça Eleitoral reforça que a jornada do eleitorado exige atenção especial à mobilidade, principalmente nos arredores dos locais de votação e em vias que concentram maior circulação de pessoas. Em Campos, há alterações no trânsito nas proximidades de áreas ligadas à estrutura da Justiça Eleitoral, enquanto o transporte coletivo municipal gratuito facilita o acesso dos eleitores às seções.

A gratuidade do transporte coletivo também integra as medidas adotadas no estado para ampliar as condições de participação no segundo turno. Além da movimentação nas ruas, o transcurso da votação depende do cumprimento das regras eleitorais e da atuação dos mesários, responsáveis por identificar os eleitores, organizar o atendimento e registrar os votos.

Recomendações importantes

Outra recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor que não votou no turno anterior confira previamente o endereço e o número da seção, uma vez que houve mudanças em locais de votação ao longo do processo eleitoral. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

A legislação também estabelece restrições à propaganda no dia da votação. É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, mas são proibidas a boca de urna, a distribuição de material de campanha e as aglomerações com características de propaganda eleitoral.

O uso de celulares e de outros equipamentos eletrônicos na cabine de votação também não é permitido, medida destinada a preservar o sigilo do voto e a liberdade de escolha. A expectativa em torno do resultado ultrapassa os limites da disputa eleitoral. Com o encerramento da votação previsto para as 17h, a atenção se volta para a apuração e a divulgação dos resultados oficiais.