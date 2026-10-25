No final de semana, mais um veículo com registro de roubo foi apreendido na BR-101, em Campos - Foto PRF/Divulgação

No final de semana, mais um veículo com registro de roubo foi apreendido na BR-101, em Campos Foto PRF/Divulgação

Publicado 25/10/2026 16:11

Polícia Rodoviária Federal (PRF) está intensificando a fiscalização na BR-101 e na BR-356, rodovias sob a circunscrição da delegacia de Campos dos Goytacazes, no Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O resultado inicial das ações aponta para um aumento na recuperação de veículos furtados e roubados.

No destaque das ocorrências recentes estão também a adulteração de sinais identificadores e outras irregularidades em veículos. A fiscalização rodoviária assume um papel importante tanto no combate à criminalidade quanto na prevenção de acidentes e na preservação de vidas.

Na manhã de sexta-feira (23), os policiais rodoviários federais recuperaram um Hyundai HB20 cinza com registro de roubo e prenderam o motorista. A abordagem ocorreu durante um patrulhamento ostensivo na BR-101, na altura do quilômetro 90, sentido Rio de Janeiro, em Campos, após a equipe identificar irregularidades nos caracteres da placa do automóvel.

De acordo com a PRF, o condutor informou que havia adquirido o veículo aproximadamente um mês antes, em Rio das Ostras, mediante uma negociação que envolveu a troca de um Chevrolet Captiva e de um terreno. Ao verificarem os elementos identificadores, os policiais constataram a fraude.

Foi verificado que o automóvel clonado correspondia a outro veículo da mesma marca, modelo e cor, cuja placa original possuía registro de roubo ocorrido em 7 de junho de 2026, na área da 22ª Delegacia de Polícia, na cidade do Rio de Janeiro. O motorista foi encaminhado, juntamente com o automóvel e um aparelho celular, à 134ª Delegacia de Polícia Civil de

Campos, onde foram adotadas as providências cabíveis.

O caso reflete a importância da fiscalização estratégica da PRF para identificar veículos clonados e recuperar bens provenientes de crimes. A verificação minuciosa da placa, do chassi e de outros elementos permite confrontar os dados apresentados pelo condutor com os registros oficiais, revelando irregularidades que não são imediatamente perceptíveis.

Segurança viária

A BR-101 é considerada um corredor rodoviário fundamental para o deslocamento de pessoas e o transporte de mercadorias. A rodovia conecta municípios e regiões econômicas importantes, sendo utilizada diariamente por trabalhadores, turistas, transportadores e produtores.

A PRF entende que a fiscalização nesse trecho contribui diretamente para a segurança viária e permite identificar situações que vão além das infrações de trânsito, alcançando também crimes relacionados à circulação de veículos roubados ou adulterados. A estrutura regional do órgão tem como referência a 8ª Delegacia, sediada em Campos.

A unidade dispõe de estrutura administrativa e operacional voltada à coordenação das atividades policiais e ao atendimento das demandas rodoviárias. A presença de unidades operacionais ocorre em pontos estratégicos, que incluem Campos, Casimiro de Abreu e Itaperuna, atendendo a parte do Norte e do Noroeste Fluminense.

Orientações aos motoristas

As ações envolvem fiscalização, atendimento de ocorrências, prevenção de acidentes e combate à criminalidade. As medidas permitem identificar veículos com restrições, detectar possíveis adulterações, verificar a situação dos condutores, além de cumprir mandados de prisão contra foragidos da Justiça e apreender materiais ilícitos.

As condições dos veículos e o comportamento dos motoristas também são alvos das operações, com orientações visando reduzir os riscos nas estradas. Excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool antes de dirigir, uso do celular ao volante e desrespeito à sinalização estão entre as condutas que mais provocam acidentes graves.

A orientação da PRF aos motoristas que precisam viajar é realizar uma revisão preventiva do automóvel, verificando pneus, freios, iluminação e demais equipamentos obrigatórios. Também é fundamental conferir a documentação pessoal e do veículo, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do automóvel à frente e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos.